Елена Костенко на совещании в Кабмине ознакомила представителей строительной отрасли с изменениями в ГАСИ

Чиновники Кабинета министров, Госархстройинспекции, народные депутаты и представители крупнейших строительных компаний обсудили дальнейшее развитие строительной отрасли.

В Клубе Кабинета Министров 17 января под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоялось совещание по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве в которой приняли участие и.о. председателя Госархстройинспекции Елена Костенко, Министр цифровой трансформации Михаил Федорук, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк и представители Конфедерации строителей Украины.

Во время совещания руководитель ГАСИ Елена Костенко заявила, что она готова брать на себя полную ответственность за реформы и изменения в Инспекции. Среди первых шагов на посту в этом направлении она назвала создание Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по разрешительным процедурам и пересмотром полномочий главных инспекторов.

"У нас происходило что? Инспектор получает документы, самостоятельно их просматривает, самостоятельно дает команду, когда вносить в Реестр, который является неподконтрольный пока, и самостоятельно подписывает разрешение или отказ ... А я бы очень хотела, чтобы документы подавали не напрямую в ГАСИ, а подавали исключительно через ЦНАП", - заявила Елена Костенко.

В то же время застройщики акцентировали внимание на том, что сотрудничать с ГАСИ в том виде, в котором она существовала до сих пор, очень сложно. Много жалоб поступило по поводу коррумпированности структурных подразделений ведомства и невозможности получить разрешительные документы и сертификаты Инспекции для осуществления строительства.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подытожил, что Правительство в свою очередь сделает все для стимулирования отрасли, а именно: дерегуляции, открытости и наполненности кадастров, государственные программы для увеличения спроса на жилье (для ветеранов, ВПО, молодежи, детей-сирот), доступную ипотеку 11-12%, которую ожидают в этом году.

По словам премьера, современная архитектурно-строительная отрасль с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда - абсолютно достижимая цель.