подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Елена Костенко на совещании в Кабмине ознакомила представителей строительной отрасли с изменениями в ГАСИ
17 января 2020, пятница, 19:00 20
Политика 2020-01-17T19:02:16+02:00
Українські Новини
Елена Костенко на совещании в Кабмине ознакомила представителей строительной отрасли с изменениями в ГАСИ

Елена Костенко на совещании в Кабмине ознакомила представителей строительной отрасли с изменениями в ГАСИ

Анна Рудык

Чиновники Кабинета министров, Госархстройинспекции, народные депутаты и представители крупнейших строительных компаний обсудили дальнейшее развитие строительной отрасли.

В Клубе Кабинета Министров 17 января под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоялось совещание по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве в которой приняли участие и.о. председателя Госархстройинспекции Елена Костенко, Министр цифровой трансформации Михаил Федорук, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк и представители Конфедерации строителей Украины.

Во время совещания руководитель ГАСИ Елена Костенко заявила, что она готова брать на себя полную ответственность за реформы и изменения в Инспекции. Среди первых шагов на посту в этом направлении она назвала создание Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по разрешительным процедурам и пересмотром полномочий главных инспекторов.

"У нас происходило что? Инспектор получает документы, самостоятельно их просматривает, самостоятельно дает команду, когда вносить в Реестр, который является неподконтрольный пока, и самостоятельно подписывает разрешение или отказ ... А я бы очень хотела, чтобы документы подавали не напрямую в ГАСИ, а подавали исключительно через ЦНАП", - заявила Елена Костенко.

В то же время застройщики акцентировали внимание на том, что сотрудничать с ГАСИ в том виде, в котором она существовала до сих пор, очень сложно. Много жалоб поступило по поводу коррумпированности структурных подразделений ведомства и невозможности получить разрешительные документы и сертификаты Инспекции для осуществления строительства.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подытожил, что Правительство в свою очередь сделает все для стимулирования отрасли, а именно: дерегуляции, открытости и наполненности кадастров, государственные программы для увеличения спроса на жилье (для ветеранов, ВПО, молодежи, детей-сирот), доступную ипотеку 11-12%, которую ожидают в этом году.

По словам премьера, современная архитектурно-строительная отрасль с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда - абсолютно достижимая цель.
СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Новости
Во Львовской области остановился подъемник, туристов снимают спасатели 19:28
Елена Костенко на совещании в Кабмине ознакомила представителей строительной отрасли с изменениями в ГАСИ 19:00
Граждане не просили судить и штрафовать журналистов по доносам, – Бужанский о законопроекте Бородянского 18:53
Крушение самолета МАУ: тела погибших украинцев доставят в Киев 19 января 18:45
Родственники незаконно-задержанного блогера Исаева обратились в ЕСПЧ в связи с его депортацией в Айзербаджан 18:33
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
больше новостей
Призывать в армию с 18 лет будут по желанию, - Минобороны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok