В прокуратуре Киева рассказали о хищениях средств на охране объектов теплосетей

Прокуратура Киева подозревает должностных лиц Коммунального предприятия (КП) "Киевтеплоэнерго" в хищении по крайней мере 1,7 млн гривен, выделенных на охрану объектов киевских теплосетей.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Киева.

В прошлом году "Киевтеплоэнерго" провело тендер и заключило договор с частной охранной фирмой "Региональный охранный союз". Ее директор Роман Павлюк, который также является заместителем генерального директора холдинга "Шериф", а еще возглавляет более 30 охранных фирм, входящих в этот холдинг. Именно сотрудники компании "Шериф" оказывали услуги охраны по этому договору.

За охрану около 50 объектов - котельных, насосных станций, теплосетей - "Киевтеплоэнерго" заплатило 40 млн гривен из бюджета.

При этом в штате охранной фирмы официально числилось лишь несколько человек, которые физически не могли обеспечить круглосуточную охрану такого количества объектов. Помимо этого, в прокуратуре обнаружили, что охранять теплосети и котельные должны были "лица, не имеющие соответствующей подготовки, и по состоянию здоровья, в силу преклонного возраста не способные обеспечить профессиональную охрану".

Киевская прокуратура сообщает, что компания не предоставила охранные услуги по крайней мере на 1,7 млн гривен. Проверка законности расходов 40 млн продолжается.

Уголовные дела против директора охранной фирмы и должностного лица "Киевтеплоэнерго", имя которого не называется, возбуждено по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве регулярно происходят аварии на теплосетях. 13 января из-за прорыва трубы на Лыбидской площади провалился асфальт, горячей водой затопило торгово-развлекательный (ТРЦ) Ocean Plaza. Ожоги получили 10 человек, 7 из которых госпитализированы.

14 января прорвало трубы на улице Семьи Идзиковский и на Василия Касияна, 15 января - неподалеку Севастопольской площади.

Ранее 2 года подряд трубу прорывало на углу улиц Шота Руставели и Саксаганского.