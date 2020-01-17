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Судебная власть 2020-01-17T16:22:54+02:00
Українські Новини
Участие почти 200 кандидатов в ВККС свидетельствует о доверии юристов к конкурсу, - члены ВСП

Участие почти 200 кандидатов в ВККС свидетельствует о доверии юристов к конкурсу, - члены ВСП

Жора Шокин
Высший совет правосудия, Овсиенко, Алексей Маловацкий, Шелест, ВККС, Конкурс, Кандидаты

Члены Высшего совета правосудия уверены, что участие в конкурсе на должности в Высшую квалификационную комиссию судей Украины 189 человек свидетельствует о доверии юристов к конкурсу.

Об этом на брифинге сообщили председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко и члены ВСП Алексей Маловацкий и Светлана Шелест, передают Українські Новини.

По словам Овсиенко, такое количество поданных кандидатур свидетельствует о доверии к конкурсу и Высшему совету правосудия.

"ВСП не заинтересован и не пытается создать ВККС по собственным правилам и процедурам. Есть понимание того, что конечной целью создания ВККС будет эффективная дальнейшая работа, поэтому вопрос легитимности созданного органа является очень важным, и не должен в дальнейшем подрывать доверия к этому органу и его решениям", - сказал Овсиенко.

Член ВСП Маловацкий подчеркнул, что Высший совет правосудия действует исключительно в рамках своих конституционных полномочий, поэтому любые упреки в том, что ВСП затягивает или блокирует процесс отбора кандидатов в конкурсную комиссию являются необоснованными.

"Я могу заверить, что ВСП делает практически невозможное, чтобы выполнить новый закон и запустить конкурсный процесс как можно скорее. Думаю, будет принято решение о продлении срока представления кандидатов от международных организаций, и когда мы увидим, что у нас будут представления, мы немедленно отберем их. Высший совет правосудия делает все, предусмотренное законом, чтобы конкурс состоялся и кандидатуры были номинированы в состав. Мы действуем только способом, предусмотренным законом", - сказал Маловацкий.

То, что в состав конкурсной комиссии еще не даны предложения от международных организаций, которые номинировали кандидатов в Общественный совет международных экспертов при формировании Высшего антикоррупционного суда, отражает их позицию при разработке изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» (законопроект №1008) .

"Однозначно, не номинирование вызвано не недоверием, а именно тем, что европейские организации в свете заключения "Венецианской комиссии" критически относились ко многим положениям этого закона. Уже в заявлениях по законопроекту ставилась под сомнение возможность номинировать кандидатов, если законопроект не будет учитывать рекомендации международных партнеров", - пояснила Шелест.

Глава ВСП Овсиенко подчеркнул, что Высший совет правосудия нацелен на диалог с международными партнерами по проведению конкурса в ВККС.

"При ВСП создан Международный консультативный совет с представительством донорских организаций, мы совместно реализуем международные проекты и будем искать широкий диалог по дальнейшему проведению конкурса", - сказал Овсиенко.

Как известно, с 7 ноября 2019 на основании изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия» должен быть сформирован новый состав ВККС.

По закону, конкурс проводит Высший совет правосудия. 10 декабря 2019 ВСП утвердил Положение о проведении конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В ходе его разработки проведены консультации с Советом судей Украины, Национальной школой судей Украины и Программой реформирования сектора юстиции «Новое правосудие» Агентства США по международному развитию (USAID), которое оказывает поддержку в реформировании системы правосудия в Украине.

12 декабря 2019 ВСП публично объявил, что конкурс в ВККС начнется 26 декабря.

Сейчас в состав ВККСУ претендует 189 человек.

Вспомогательным органом для проведения конкурса является комиссия из 6 человек: 3 представителя Совета судей Украины и 3 представителя должны быть представлены международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере противодействия коррупции.

Однако, пока состав конкурсной комиссии не представлены предложения от международных партнеров.

Они могут подать такие предложения до 5 февраля.

Напомним, 14 января секретариат Высшего совета правосудия обнародовал перечень кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины из 189 человек.

В состав ВККС входит 12 человек. Полномочия членов ВККС были прекращены с момента вступления в силу закона № 193-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

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