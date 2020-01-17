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17 января 2020, пятница, 15:52 787
Кабмин 2020-01-17T15:52:42+02:00
Українські Новини
За отставкой Гончарука стоит помощник Президента Ермак, – Дзвидзинский

За отставкой Гончарука стоит помощник Президента Ермак, – Дзвидзинский

Петр Стуженко
Владислав Дзивидзинский, Алексей Гончарук, Кабмин, Андрей Ермак
Владислав Дзивидзинский. Фото: zik.ua
Владислав Дзивидзинский. Фото: zik.ua

К организации заговора против действующего премьер-министра Украины Алексея Гончарука причастен помощник Президента по вопросам международной политики Андрей Ермак. Источники сообщают, что именно Ермак координировал медиа-атаку в интересах исполнительного директора Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз" Юрия Витренко, который, якобы, претендует на кресло премьера.

Об этом на странице в социальной сети Facebook написал политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

По словам эксперта, к заговору также причастен олигарх Игорь Коломойский, который ранее открыто лоббировал Юрия Витренко на должность главы Кабинета Министров Украины и который лично заинтересован в отставке Гончарука.

“Источники указывают, что Ермак лоббирует на замену Гончаруку Юрия Витренко", - сообщил эксперт.

По его словам, взамен этого Ермак якобы должен получить доступ к контрактам на поставку газа с "Газпромом"

"С другой стороны Гончарук вытесняет Коломойского из "Центрэнерго", что олигарху совсем не выгодно, и тут ситуативные интересы Коломойского и Ермака совпали. Стоит добавить, что Коломойский публично лоббировал Юрия Витренко на должность премьера. И именно его депутатская группа начала поднимать первоначальную бучу", – написал Дзивидзинский

Он также прокомментировал так называемый скандал с "пленками Гончарука" и назвал его хорошо спланированным. Он добавил, что такие технологии в Украине применяются часто, а молодой премьер, в силу отсутствия опыта, оказался к ним не готов. По мнению Дзивидзинский, причиной умышленной дискредитации Гончарука стала его "несговорчивость" по отношению к отдельным бизнес-кланам.

"Все признаки указывают на тщательное планирование кампании против Гончарука. Каждый шаг был продуман. Заранее, еще в середине декабря, готовили записи с совещаний. Усугубление не спонтанное, а синхронизированное началось со скандала с зарплатами министров. Гончарук, похоже не учел особенности национальной политики: с олигархами нужно быть сговорчивее. Либо он осознанно не шел на коалиции с ними", – подытожил эксперт.

Отметим, сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в парламенте и сообщил, что передал на рассмотрение Президенту свое заявление об отставке.

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