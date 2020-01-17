підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
ONLINE
Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

17 січня 2020, пʼятниця, 15:52 153
Кабмін 2020-01-17T15:59:26+02:00
Українські Новини
За відставкою Гончарука стоїть помічник Президента Єрмак, – Дзвідзинський

За відставкою Гончарука стоїть помічник Президента Єрмак, – Дзвідзинський

Петро Стуженко
Владислав Дзівідзінський, Олексій Гончарук, Кабмін, Андрій Єрмак
Владислав Дзівідзінський. Фото: zik.ua
Владислав Дзівідзінський. Фото: zik.ua

До організації змови проти чинного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука причетний помічник Президента з питань міжнародної політики Андрій Єрмак. Джерела повідомляють, що саме Єрмак координував медіа-атаку в інтересах виконавчого директора Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз" Юрія Вітренка, який, нібито, претендує на крісло прем'єра.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав політичний експерт Владислав Дзівідзінський.

За словами експерта, до змови також причетний олігарх Ігор Коломойський, який раніше відкрито лобіював Юрія Вітренка на посаду глави Кабінету Міністрів України і який особисто зацікавлений у відставці Гончарука.

“Джерела вказують, що Єрмак лобіює на заміну Гончаруку Юрія Вітренка", - повідомив експерт.

За його словами, замість цього Єрмак нібито повинен отримати доступ до контрактів на постачання газу з "Газпромом".

"З іншого боку Гончарук витісняє Коломойського з "Центренерго", що олігархові зовсім не вигідно, і тут ситуативні інтереси Коломойського та Єрмака збіглися. Варто додати, що Коломойський публічно лобіював Юрія Вітренка на посаду прем'єра. Та саме його депутатська група почала піднімати початкову бучу", – написав Дзивидзинский

Він також прокоментував так званий скандал з "плівками Гончарука" і назвав його добре спланованим. Він додав, що такі технології в Україні застосовуються часто, а молодий прем'єр, в силу відсутності досвіду, виявився до них не готовий. На думку Дзівідзінського, причиною навмисної дискредитації Гончарука стала його "незговірливість" по відношенню до окремих бізнес-кланів.

"Всі ознаки вказують на ретельне планування кампанії проти Гончарука. Кожен крок був продуманий. Заздалегідь, ще в середині грудня, готували записи з нарад. Підсилення не спонтанне, а синхронізоване, почалося зі скандалу з зарплатами міністрів. Гончарук, схоже не врахував особливості національної політики: з олігархами потрібно бути поступливішими. Або він свідомо не йшов на коаліцію з ними", – підсумував експерт.

Зазначимо, сьогодні, 17 січня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виступив у парламенті та повідомив, що передав на розгляд Президентові свою заяву про відставку.

Більше новин про: Владислав Дзівідзінський Олексій Гончарук Кабмін Андрій Єрмак

Незважаючи на лідерство "Слуги народу", в округах ...
СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука ...
Уряд має піти у відставку, – Бойко...
Помічник Президента заперечує зустріч Зеленського ...
СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ
Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука
Новини
У Києві пройшли акції протесту проти корупційних схем у ФДМ 16:03
За відставкою Гончарука стоїть помічник Президента Єрмак, – Дзвідзинський 15:52
Cпоживачі природного газу Харкова отримують окрему квитанцію за доставку газу 15:46 Прес-реліз
Сьогодні весь світ відзначає День дітей-винахідників 15:15
Суд заарештував майно власника Kyiv Food Market 14:46
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Утеклий міністр оборони Лебедєв продовжує вести успішний бізнес в Україні, - ЗМІ 16:52
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Скріншот відео УП
Замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленського, - депутати 21:33
більше новин
Призивати в армію з 18 років будуть за бажанням, - Міноборони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok