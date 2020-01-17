За відставкою Гончарука стоїть помічник Президента Єрмак, – Дзвідзинський

До організації змови проти чинного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука причетний помічник Президента з питань міжнародної політики Андрій Єрмак. Джерела повідомляють, що саме Єрмак координував медіа-атаку в інтересах виконавчого директора Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз" Юрія Вітренка, який, нібито, претендує на крісло прем'єра.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав політичний експерт Владислав Дзівідзінський.

За словами експерта, до змови також причетний олігарх Ігор Коломойський, який раніше відкрито лобіював Юрія Вітренка на посаду глави Кабінету Міністрів України і який особисто зацікавлений у відставці Гончарука.

“Джерела вказують, що Єрмак лобіює на заміну Гончаруку Юрія Вітренка", - повідомив експерт.

За його словами, замість цього Єрмак нібито повинен отримати доступ до контрактів на постачання газу з "Газпромом".

"З іншого боку Гончарук витісняє Коломойського з "Центренерго", що олігархові зовсім не вигідно, і тут ситуативні інтереси Коломойського та Єрмака збіглися. Варто додати, що Коломойський публічно лобіював Юрія Вітренка на посаду прем'єра. Та саме його депутатська група почала піднімати початкову бучу", – написав Дзивидзинский

Він також прокоментував так званий скандал з "плівками Гончарука" і назвав його добре спланованим. Він додав, що такі технології в Україні застосовуються часто, а молодий прем'єр, в силу відсутності досвіду, виявився до них не готовий. На думку Дзівідзінського, причиною навмисної дискредитації Гончарука стала його "незговірливість" по відношенню до окремих бізнес-кланів.

"Всі ознаки вказують на ретельне планування кампанії проти Гончарука. Кожен крок був продуманий. Заздалегідь, ще в середині грудня, готували записи з нарад. Підсилення не спонтанне, а синхронізоване, почалося зі скандалу з зарплатами міністрів. Гончарук, схоже не врахував особливості національної політики: з олігархами потрібно бути поступливішими. Або він свідомо не йшов на коаліцію з ними", – підсумував експерт.

Зазначимо, сьогодні, 17 січня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виступив у парламенті та повідомив, що передав на розгляд Президентові свою заяву про відставку.