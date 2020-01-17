Из Ирана вернулись сотрудники МАУ, которые расследовали авиакатастрофу

Троих вернувшихся из Тегерана специалистов, в аэропорту лично встречал президент авиакомпании.

Сотрудники авиакомпании МАУ, участвовавшие в расследовании крушения пассажирского лайнера под Тегераном, вернулись в Украину. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил президент МАУ Евгений Дыхне на странице в Facebook.

"Сегодня утром в аэропорту Борисполь встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране. Для каких-либо разговоров не было сил, и ситуация им особо не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивее", - написал Дыхне.

Он также отметил, что после прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.



Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины. По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.