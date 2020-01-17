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Политика 2020-01-17T15:18:43+02:00
Українські Новини
Сегодня весь мир отмечает День детей-изобретателей

Сегодня весь мир отмечает День детей-изобретателей

Ольга Фандорина
Киевская МАН

Ежегодно 17 января мировое сообщество отмечает Международный День детей-изобретателей (Kid Inventors 'Day). Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

Датой этого календарного события была выбрана дата рождения Бенджамина Франклина, который был не только одним из основателей независимости США, но и с 12-ти лет интересовался изобретательством.

Киевская МАН, которая занимается одаренными детьми и создает условия для развития их талантов, выбрала именно этот день для презентации нового проекта - серии интервью-реплик с юными звездами украинской науки. Победители самых престижных мировых и отечественных конкурсов, олимпиад и фестивалей делятся мыслями о своих исследовательских работах.

Этим проектом начинается серия мероприятий и проектов, посвященных 10-летию создания Киевской МАН. За эти годы сотни ее воспитанников получили признание и награды на международных конкурсах. И каждый из них - это отдельная история успеха, которая должна вдохновлять сегодняшних школьников на поиск своего места в истории. Киевская МАН отмечает, что  популяризация науки среди учащейся молодежи, привлечение к поисково-исследовательским проектам, реализации социально знаковых проектов, воспитание духа здоровой конкуренции и командного сотрудничества - это ключевые аспекты ее деятельности.

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

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