подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
ONLINE
Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

17 января 2020, пятница, 14:33 23
Пресс-центр 2020-01-17T14:47:28+02:00
Українські Новини
21.01.20 11:00 Круглый стол: "Что будет с депозитами в 2020 году?"

21.01.20 11:00 Круглый стол: "Что будет с депозитами в 2020 году?"

Алина Заика

21 января 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Что будет с депозитами в 2020 году?"

Организатор: "Финансовый клуб".

На круглом столе обсудим следующие вопросы:

  • Депозит праздничный: обзор рынка депозитов для населения в начале 2020 года. Почему банки отказались от традиционных новогодних акций?
  • Как повлияет на доходность вкладов снижение учетной ставки НБУ в конце 2019 и ожидаемое снижение в 2020-м?
  • Стоит ли украинцам спешить с размещением депозитов? Какие депозиты принесут наибольшую доходность?
  • Есть ли предел снижению ставок по депозитам? Может ли отрицательная доходность стать украинской реальностью?
  • Как повлиял на рынок депозитов запуск норматива LCR для банков и какие изменения произойдут после введения норматива NSFR?
  • Какое будущее валютных вкладов? Депозитные тенденции 2020: чего ожидать вкладчикам?

В дискуссии примут участие:

  • Михаил Довбенко, первый заместитель председателя правления Индустриалбанка;
  • Андрей Прусов, заместитель председателя правления Банка Форвард;
  • Олег Кляпко, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка;
  • Дмитрий Замотаев, начальник департамента розничного бизнеса Глобус Банка;
  • Елена Подгаецкая, начальник центра обслуживания физических лиц Альтбанка;
  • другие представители банков.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Новости
Топ-менеджер Atlas Weekend принес присягу депутата 16:34
Комитет информполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о медиа 16:34
Правоохранители пресекли разворовывание средств на строительство метро в Киеве 16:26
Глава ФГИ Сенниченко отказался комментировать назначение Беспалова, - СМИ 16:23
Участие почти 200 кандидатов в ВККС свидетельствует о доверии юристов к конкурсу, - члены ВСП 16:15
больше новостей
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
Призывать в армию с 18 лет будут по желанию, - Минобороны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok