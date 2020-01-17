21.01.20 11:00 Круглый стол: "Что будет с депозитами в 2020 году?"

21 января 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Что будет с депозитами в 2020 году?" Организатор: "Финансовый клуб". На круглом столе обсудим следующие вопросы: Депозит праздничный: обзор рынка депозитов для населения в начале 2020 года. Почему банки отказались от традиционных новогодних акций? Как повлияет на доходность вкладов снижение учетной ставки НБУ в конце 2019 и ожидаемое снижение в 2020-м? Стоит ли украинцам спешить с размещением депозитов? Какие депозиты принесут наибольшую доходность? Есть ли предел снижению ставок по депозитам? Может ли отрицательная доходность стать украинской реальностью? Как повлиял на рынок депозитов запуск норматива LCR для банков и какие изменения произойдут после введения норматива NSFR? Какое будущее валютных вкладов? Депозитные тенденции 2020: чего ожидать вкладчикам? В дискуссии примут участие: Михаил Довбенко, первый заместитель председателя правления Индустриалбанка; Андрей Прусов, заместитель председателя правления Банка Форвард; Олег Кляпко, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка; Дмитрий Замотаев, начальник департамента розничного бизнеса Глобус Банка; Елена Подгаецкая, начальник центра обслуживания физических лиц Альтбанка; другие представители банков. Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж