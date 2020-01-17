Харьковский аэропорт Ярославского предлагает полеты в Будапешт за €16,99

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий известному бизнесмену Александру Ярославскому, совместно с крупнейшей лоукост-авиакомпанией Ryanair продолжает расширение географии прямого сообщения первой столицы Украины с ключевыми городами и столицами Европы.

Сегодня ночью из международного аэропорта "Харьков" вылетел 1-й прямой рейс в Будапешт, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта New Systems AM, входящей в группу DCH Ярославского.

"Одним из приоритетов харьковского аэропорта является открытие новых рейсов в столицы и крупные города Европы. И мы рады, что один из наших основных партнеров, Ryanair, соединил прямым сообщением восточную Украину со столицей еще одной страны - Венгрии. Теперь харьковчане и гости города смогут путешествовать в Будапешт по доступным ценам", - отметил Владислав Ильин, коммерческий директор по авиационной деятельности международного аэропорта "Харьков".

Ryanair - крупнейшая лоукост-авиакомпания Европы, география полетов которой охватывает свыше 2 тыс. направлений между 239 аэропортами 40 стран. Сотрудничество харьковского аэропорта Ярославского с этим авиаперевозчиком началось летом 2019 года. В июне было открыто сообщение Харьков-Краков, в октябре — перелёты в Вильнюс и Познань. 29 марта 2020 года компания-администратор харьковского аэропорта New Systems AM, входящая в группу DCH Ярославского, откроет совместно с Ryanair направление Харьков-Варшава (аэропорт Модлин в 49 км от Варшавы). Рейсы в Варшаву/Модлин будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

"Компания Ryanair рада запустить рейсы из Харькова в Будапешт, которых раньше никогда не было, — прокомментировала открытие нового маршрута Ольга Павлонка, PR-менеджер Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. — Они будут осуществляться дважды в неделю в течение зимнего и летнего сезонов 2020 года. Чтобы отпраздновать событие, мы выпустили билеты из Харькова всего лишь за 16,99 евро на путешествия до конца апреля. Их можно приобрести до полуночи 18 января на сайте Ryanair".

Авиалайнеры Ryanair будут осуществлять перелеты из харьковского аэропорта Ярославского в Будапешт по четвергам и воскресеньям. А с 1 июня прямые рейсы дважды в неделю из Харькова в Будапешт запустит также авиаперевозчик Wizz Air, и с этого времени харьковчанам станут доступны перелеты в венгерскую столицу четыре раза в неделю.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных рейсах. В третьем квартале 2019 года аэропорт Ярославского, согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe), вошел в ТОП-5 наиболее динамично растущих воздушных гаваней Европы, обслуживающих до 5 миллионов пассажиров в год.

Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Александр Ярославский, владелец и основатель группы DCH, имеющей успешный опыт создания и развития аэропорта в Харькове, намерен повторить этот успех: весной 2020 года стартует строительство нового аэровокзального комплекса международного уровня в городе Днипро.