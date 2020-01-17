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17 января 2020, пятница, 14:16 156
Верховная Рада и партии 2020-01-17T14:16:36+02:00
Українські Новини
Правительство должно уйти в отставку, – Бойко

Правительство должно уйти в отставку, – Бойко

Петр Стуженко
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Кабмин, Алексей Гончарук, Отставка правительства
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, заявил, что правительство ведет страну к экономической пропасти, поэтому оно должно быть отправлено в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В стране задержки с выплатами заработных плат, с выделением средств на инфраструктурные проекты, полный провал бюджета, что, собственно, признало правительство. А самое главное – они не знают, как действовать дальше. Всё это привело к тому, что страна оказалась в чрезвычайно сложной ситуации", – сказал Бойко.

Он отметил, что Верховная Рада должна принять свое ответственное решение и отправить правительство в отставку.

"Те лозунги, которые звучали перед назначением правительства, нельзя назвать экономической программой. Сегодня вместо того, чтобы создавать рабочие места, их уничтожают, уровень жизни падает, цены и тарифы растут, люди бегут из страны. "Слуги народа" ведь не самоубийцы. Они понимают, насколько далеко зашел экономический кризис. То есть все это полностью противоречит обещаниям и декларациям "слуг народа". Время делать выводы. И первый вывод – правительство должно уйти в отставку", – акцентировал оппозиционный политик.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня реальным сектором экономики никто не занимается. "Каждый день пребывания этого правительства у власти – это путь к экономической пропасти. Если будет назначен Кабмин, который будет понимать, как заниматься экономикой, поддерживать отечественного производителя, лоббировать украинские товары, только тогда возможно улучшение ситуации в стране", – отметил Бойко.

Что касается работы Верховной Рады, то, по его словам, "монобольшинство" не далеко ушло от Кабмина.

"Парламент в эту сессию работал просто отвратительно. В турборежиме протягивали лоббистские законы. Анализируя эту сессию, можно сказать, что это сессия неоправдавшихся надежд. Люди надеялись на улучшение жизни, а в результате получили провал в экономике", – резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

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