17.01.20 16:00 Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

17 января 2020 года, в 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине". Спикеры: Гасанов Мирджалил Мираскер оглы Кононець Елена Николаевна Нуриев Эльхан Пири оглы Понамарчук Дмитрий Митрофанович Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж