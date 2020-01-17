подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 17.01.20 16:00 Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"
17 января 2020, пятница, 14:03 12
Пресс-центр 2020-01-17T14:06:12+02:00
Українські Новини
17.01.20 16:00 Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

17.01.20 16:00 Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

Алина Заика

17 января 2020 года, в 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине".

Спикеры:

  • Гасанов Мирджалил Мираскер оглы
  • Кононець Елена Николаевна 
  • Нуриев Эльхан Пири оглы
  • Понамарчук Дмитрий Митрофанович

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде
Новости
Правительство должно уйти в отставку, – Бойко 14:16
Плата за распределение газа в новом году будет осуществляться по отдельному счету 14:11 Пресс-релиз
В Украине появится уполномоченный по вопросам информации 14:11
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука 14:09
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
Вместо Яременко председателем международного комитета назначили депутата Мережко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok