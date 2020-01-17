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17 января 2020, пятница, 14:09 643
Политика 2020-01-17T14:09:02+02:00
Українські Новини
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов

Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов

Ирина Дорофейчук
Александр Леменов, Алексей Гончарук, Отставка Кабмина

Все недавние провальные атаки на Гончарука и его правительство делались олигархами с целью расставить побольше "своих людей" по должностям. Такое мнение высказал блогер Александр Леменов на своей странице в Фейсбуке.

"Читаю как меняется "воинственная" риторика ручных депутатов Коломойского, юриста Януковича, других мутных персонажей. В общем, этот провал с попыткой снести правительство Гончарука является наиболее эпическим провалом этой тусовочки. Просто грандиозно дали в штангу. И чем больше они будут делать бесплодных попыток подстроить систему органов публичной власти под себя, тем быстрее будут терять влияние на ограниченный круг своего электората", - констатирует Александр Леменов.

Именно они, по мнению блогера, разгоняли "разного рода предательство, начиная от баек о "соросятах". Также он критически высказался в адрес некоторых авторов, которые подхватывают не думая скандальные высказывания.

"Безусловно, часть политикума хочет изменить текущее состояние дел, расставить побольше "своих людей" по должностям. И часть Фейсбук-сообщества, не видя за деревьями леса, подливает масла в огонь. Ожидаем нового поворота в общественных потрясениях. Только не забываем, что мы все плывем в одной лодке. Руководителей много, грести только никому", - заключает Леменов.

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