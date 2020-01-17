Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском во время Холокоста

16 января 2020 года в Верховной Раде Украины прошла мемориальная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, на которой присутствовал посол Израиля Джоэль Лион. Выступая на церемонии, посол Израиля рассказал, что во время Холокоста на территории Украины венгерские и украинские коллаборационисты-полицаи, служившие нацистским оккупантам, доставили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском. Об этом говорится в речи посла Израиля, опубликованной на официальном Youtube-канале Рады. "Я очень тронут сегодня. Глубоко тронут, тем, что сегодня в первый раз Рада отмечает Международный день памяти Холокоста. 27 января 1945 года был освобожден лагерь смерти Освенцим. Украинский фронт Красной Армии освободили лагерь и увидели узников – людей, который смогли выбраться из ада. Но это не вся история. Потому что не все 6 млн евреев были убиты в Освенциме. 2,5 млн евреев были убиты на территории бывшего Советского Союза. Среди них – 1,5 млн, только представьте себе, 1,5 млн мужчин, женщин и детей были убиты здесь на территории Украины. Среди них мой прадедушка, его жена, его сын, жена сына и их дети. Все они были уничтожены в Каменец-Подольске. Застрелены немецкими пулями, но вытащили их из своих домов венгры и украинцы. Полицаи и коллаборанты. Да, я всегда громко заявляю против их глорификации. Я всегда говорю против антисемитизма, и думаю что я прав, как потомок переживших Холокост. Моя мама пережила Холокост во Франции, мой дедушка воевал партизаном во Франции. Да, они выжили, они не попали в то число, но каждое число имеет имя, каждый человек имел имя, имел семью, имел дом, имел жизнь, которую у них отобрали. Задумайтесь на минуту: кто-то приходит в ваш дом, выбрасывает на улицу и убивает вас – кончает вашу жизнь. Но не только вашу – вашей семьи, ваших детей, ваших внуков. Уничтожение – вот что нацистская Германия хотела сделать с еврейским народом. Уничтожить еврейскую нацию! Но знаете, месть еврейского народа – это быть сейчас здесь. Быть здесь! Для меня это носить звезду Давида с гордостью, не желтую, как нас заставляли. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=aXsmqa6S4hs" frameborder="0" allowfullscreen> Мы представляем независимое еврейское государство Израиль – это наша месть, наша отплата – это жизнь, это иметь детей, это жить в нашей стране независимо, быть гордым народом. И я вновь призываю правительство Украины принять рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти Холокоста. Да, делается большая работа. В этом году меньше антисемитизма. Но он есть и он хорошо заметен. Знаете, откуда я знаю? У нас есть страничка посольства в Facebook. И мы читаем комментарии людей. Мы видим, как они нас называют. Латентный антисемитизм, может он и не насильственный, но все еще надо много сделать в сфере образования людей – объяснить, что евреи в Украине – это часть общества, часть история и часть страны. Я эмоционален, я всегда эмоционален, когда речь о Холокоста, о Шоа, об антисемитизме. Потому что антисемитизм – не-еврейская проблема, это проблема общества в котором живут евреи, проблема правительства! Сделайте больше! Не только осуждение антисемитизма. Мы хотим увидеть этих людей под судом. Мы хотим увидеть людей, которые нарисовали свастики на памятнике Шолом-Алейхему в центре Киева, в суде. Вот что мы просим. Это не так много! Учите людей против антисемитизма! Учите людей жить вместе! Я рад, что Президент Зеленский едет в Иерусалим на конференцию посвященную 75-годовщине освобождения Освенцима вместе со всеми лидерами свободного мира, кто помнит. Да, мы помним. Потому что, те кто не помнят, не имеют будущего".