Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском во время Холокоста

Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в К

16 января 2020 года в Верховной Раде Украины прошла мемориальная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, на которой присутствовал посол Израиля Джоэль Лион. В ыступая на церемонии, посол Израиля рассказал, что во время Холокоста на территории Украины венгерские и украинские коллаборационисты-полицаи, служившие нацистским оккупантам, доставили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском.

Об этом говорится в речи посла Израиля, опубликованной на официальном Youtube-канале Рады.

"Я очень тронут сегодня. Глубоко тронут, тем, что сегодня в первый раз Рада отмечает Международный день памяти Холокоста. 27 января 1945 года был освобожден лагерь смерти Освенцим. Украинский фронт Красной Армии освободили лагерь и увидели узников – людей, который смогли выбраться из ада. Но это не вся история.

Потому что не все 6 млн евреев были убиты в Освенциме. 2,5 млн евреев были убиты на территории бывшего Советского Союза. Среди них – 1,5 млн, только представьте себе, 1,5 млн мужчин, женщин и детей были убиты здесь на территории Украины.

Среди них мой прадедушка, его жена, его сын, жена сына и их дети. Все они были уничтожены в Каменец-Подольске. Застрелены немецкими пулями, но вытащили их из своих домов венгры и украинцы. Полицаи и коллаборанты. Да, я всегда громко заявляю против их глорификации.

Я всегда говорю против антисемитизма, и думаю что я прав, как потомок переживших Холокост. Моя мама пережила Холокост во Франции, мой дедушка воевал партизаном во Франции. Да, они выжили, они не попали в то число, но каждое число имеет имя, каждый человек имел имя, имел семью, имел дом, имел жизнь, которую у них отобрали.

Задумайтесь на минуту: кто-то приходит в ваш дом, выбрасывает на улицу и убивает вас – кончает вашу жизнь. Но не только вашу – вашей семьи, ваших детей, ваших внуков. Уничтожение – вот что нацистская Германия хотела сделать с еврейским народом. Уничтожить еврейскую нацию! Но знаете, месть еврейского народа – это быть сейчас здесь. Быть здесь! Для меня это носить звезду Давида с гордостью, не желтую, как нас заставляли.

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Мы представляем независимое еврейское государство Израиль – это наша месть, наша отплата – это жизнь, это иметь детей, это жить в нашей стране независимо, быть гордым народом. И я вновь призываю правительство Украины принять рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти Холокоста.

Да, делается большая работа. В этом году меньше антисемитизма. Но он есть и он хорошо заметен. Знаете, откуда я знаю? У нас есть страничка посольства в Facebook. И мы читаем комментарии людей. Мы видим, как они нас называют. Латентный антисемитизм, может он и не насильственный, но все еще надо много сделать в сфере образования людей – объяснить, что евреи в Украине – это часть общества, часть история и часть страны.

Я эмоционален, я всегда эмоционален, когда речь о Холокоста, о Шоа, об антисемитизме. Потому что антисемитизм – не-еврейская проблема, это проблема общества в котором живут евреи, проблема правительства!

Сделайте больше! Не только осуждение антисемитизма. Мы хотим увидеть этих людей под судом. Мы хотим увидеть людей, которые нарисовали свастики на памятнике Шолом-Алейхему в центре Киева, в суде. Вот что мы просим.

Это не так много! Учите людей против антисемитизма! Учите людей жить вместе! Я рад, что Президент Зеленский едет в Иерусалим на конференцию посвященную 75-годовщине освобождения Освенцима вместе со всеми лидерами свободного мира, кто помнит. Да, мы помним. Потому что, те кто не помнят, не имеют будущего".