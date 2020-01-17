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17 января 2020, пятница, 13:30 27
Судебная власть 2020-01-17T13:36:02+02:00
Українські Новини
ВСП продлила срок формирования комиссии для проведения конкурса в ВККС

ВСП продлила срок формирования комиссии для проведения конкурса в ВККС

Жора Шокин
Высший совет правосудия, ВККС, Международные эксперты, Конкурс

По решению Высшего совета правосудия от 16 января,  иностранные и международные организации могут представить своих кандидатов для формирования конкурсной комиссии до 5 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, передают Українські Новини.

"Согласно решению Высшего совета правосудия от 16 января 2020 № 96/0 / 15-20 продлен срок для передачи субъектом формирования состава конкурсной комиссии - международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами, предложений относительно кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины до 5 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также до 5 февраля продлен срок подачи документов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства и Положения о проведении конкурса на должность члена ВККС кандидатами из числа международных экспертов.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что международные организации-партнеры Украины в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, не предоставили свои предложения по формированию персонального состава конкурсной комиссии ВККС в срок, определенный ранее Положением о конкурсе.

Напомним, свои предложения международные партнеры должны были предоставить ВСП не позднее, чем через 20 дней после объявления конкурса, то есть – до 2 января 2020 года До этой же даты кандидаты из числа международных экспертов должны были подать соответствующие документы. В декабре 2019 года ВРП направила запросы в Совет Европы, Европейский Союз, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), однако не получила кадровых предложений в комиссию по квоте международников.

В соответствии со статьей 95-1 Закона «О судоустройстве и статусе судей» Высшим советом правосудия для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины образуется конкурсная комиссия и утверждается ее персональный состав.

В состав конкурсной комиссии входят:

1) три лица, избранные Советом судей Украины из числа ее членов;
2) три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, в состав Общественного совета международных экспертов, созданной в соответствии с Законом Украины «О Высшем антикоррупционный суд».

Как сообщали Українські Новини, ВСП готов сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС.

Конкурс в ВККС стартовал 26 декабря, свои кандидатуры на назначение в ВККС подали 189 кандидатов.

 

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