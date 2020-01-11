Доллар в обменниках снова начал падать: как менялся курс валют с начала года

С 28 декабря по 11 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 28,08 коп. до 24,1533 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,97 коп. до 23,7608 UAH/USD после значительного повышения в последнюю неделю декабря.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 8,79 коп. до 26,2384 UAH/EUR, курс продажи понизился на 40,77 коп. до 26,8078 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, 21 по 28 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 105,18 коп. до 24,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 51,05 коп. до 23,5911 UAH/USD после восьминедельного снижения.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 11 января 23,7608 24,1533 26,2384 26,8078 3,4600 3,9600 По сравнению с 28 декабря 0,1697 -0,2808 0,0879 -0,4077 0,0400 0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.