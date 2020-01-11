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11 января 2020, суббота, 12:34 18
Финансы 2020-01-11T13:00:16+02:00
Українські Новини
Доллар в обменниках снова начал падать: как менялся курс валют с начала года

Доллар в обменниках снова начал падать: как менялся курс валют с начала года

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 28 декабря по 11 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 28,08 коп. до 24,1533 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,97 коп. до 23,7608 UAH/USD после значительного повышения в последнюю неделю декабря.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 8,79 коп. до 26,2384 UAH/EUR, курс продажи понизился на 40,77 коп. до 26,8078 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, 21 по 28 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 105,18 коп. до 24,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 51,05 коп. до 23,5911 UAH/USD после восьминедельного снижения.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 11 января

23,7608

24,1533

26,2384

26,8078

3,4600

3,9600

По сравнению с 28 декабря

0,1697

-0,2808

0,0879

-0,4077

0,0400

0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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