Связанные с окружением Авакова фирмы получили спецразрешения на добычу тантала и золота, - СМИ

Связанные с окружением министра внутренних дел Арсеном Аваковым фирмы получили право на добычу тантала и золота в Кировоградской области с нарушением процедуры подачи документов на получение специальных разрешений. Об этом говорится в расследовании "Золото для "аваковских"?".

Журналисты обнаружили, что осенью 2019 компании "Лира Майн Минералз" и "Таурус Инфинити" получили от Госгеонедр спецразрешения на добычу ценных руд - в Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое. При этом, по данным "Схем", обе компании нарушили процедуру подачи документов в Государственную службу геологии и недр.



В частности, на момент подачи и регистрации заявлений у компании не было отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые должны подаваться вместе с заявлениями.



Компании "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз", как выяснили журналисты, в конце концов провели общественные обсуждения, однако уже после подачи заявлений в Госгеонедра. И, кроме того, к ним привлекли не всех желающих жителей населенных пунктов, у которых планируют добычи.



Компании "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз", которые получили спецразрешения на добычу золота и тантала в Кировоградской через их соучредителей Александра Настенко и Виталия Якименко, связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова, в частности, Игорем Котвицким.



Кроме того, "Схемы" обнаружили, что сын соучредителя "Лира Майн Минералз" и "Таурус Инфинити" Виталия Якименко Павел - народный депутат от "Слуги народа", и входит в Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.



Ранее Дубинский заключил пари, что Аваков станет премьером не позднее мая.