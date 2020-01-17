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17 января 2020, пятница, 09:29 7
Верховная Рада и партии 2020-01-17T09:29:02+02:00
Українські Новини
"Закрепляет дискриминацию". В "Оппоплатформе" назвали закон о среднем образовании антиконституционным

"Закрепляет дискриминацию". В "Оппоплатформе" назвали закон о среднем образовании антиконституционным

Ирина Дорофейчук
ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Языковой закон, Верховная Рада Украины, Зеленский Владимир

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" в связи с принятием 16 января парламентом закона о среднем образовании выступила с заявлением, в котором назвала закон антиконституционным и делающим из русскоязычных граждан Украины людей второго сорта.

Заявление опубликовано на сайте политсилы, информирует портал strana.ua.

"Приняв антиконституционный закон "О среднем образовании", "слуги народа" официально разделили украинских граждан на сорта, закрепили языковую и культурную дискриминацию русских и русскоязычных", - говорится в заявлении.

В "Оппоплатформе" считают, что в случае вступления в силу этого закона в Украине ксенофобия утвердится в качества государственной идеологии и наша страна будет вычеркнута из числа цивилизованных государств. 

В партии напомнили, что Конституция (ст. 10, 24, 53) декларирует недопустимость языковой дискриминации, гарантирует миллионам русскоязычных граждан Украины право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на  родном языке. Вопреки прямым нормам Конституции, принятый парламентом закон лишает этого права детей русскоязычных украинских граждан.

Статья 5 этого закона вводит нормы языковой дискриминации для русскоязычных детей. Например, детей национальных меньшинств, чьи языки являются официальными языками Европейского союза, в 5-м классе можно учить на государственном языке в объеме 20%. А для русскоязычных детей этот показатель в том же 5-м классе установлен на уровне 80%. Таким образом, власть определила, что у русскоязычного пятиклассника в четыре раза меньше конституционных прав, чем у его сверстника, говорящего на одном из языков ЕС.

"327 голосов за закон "О полном общем среднем образовании" говорят о редком единодушии власти и так называемой оппозиции. Объединяющим фактором для депутатов из "Слуги народа", "ЕС" и "Батькивщины" стала русофобская позиция", - сказано в заявлении.

Кроме того, принятый закон идет вразрез с позицией Венецианской комиссии, которая в декабре 2019 года раскритиковала языковой закон Порошенко ‒ Парубия и дала четкие рекомендации: пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС".

Однако, несмотря на заверения языкового омбудсмена, что к рекомендациям ВК прислушаются, Киев принял очередной националистический закон, узаконивший деление украинских детей на сорта.

В "Оппоплатформе" потребовали у Владимира Зеленского вспомнить о своих обязанностях гаранта Конституции, предвыборных обещаниях и международно-правовых обязательствах украинского государства.

"Президент обязан наложить вето на принятый парламентом Закон о среднем образовании", - говорится в заявлении.

Оппозиция призвала международные правозащитные организации дать оценку принятому в Украине закону. Также она пообещала добиваться отмены всех дискриминационных языковых норм, которые унижают граждан и раскалывают общество.

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