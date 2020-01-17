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17 января 2020, пятница, 09:11 29 Документ
Общество 2020-01-17T09:11:01+02:00
Українські Новини
Антимонопольный комитет проверяет "Укрпочту" из-за жалоб газетчиков, - НСЖУ

Антимонопольный комитет проверяет "Укрпочту" из-за жалоб газетчиков, - НСЖУ

Татьяна Зотова
Антимонопольный комитет Украины, АМКУ, ОАО

Антимонопольный комитет Украины проводит проверку действий АО "Укрпочта" на рынке услуг по подписке и доставке печатных периодических изданий на территории Украины, на предмет соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом говорится в письме АМК в Национальный союз журналистов Украины и Кабинет Министров Украины, сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

По информации НСЖУ, в последние годы фиксируется резкое сокращение уровня доступа граждан Украины к печатным средствам массовой информации, что происходит в результате сокращения тиражей печатных изданий, которые доставляют по подписке. И руководство НСЖУ, и редакторы национальных и местных газет убеждены, что ключевым фактором сокращения тиражей является не потеря интереса потребителей к печатным изданиям, а агрессивная политика АО "Укрпочта", которая заключается в закрытии почтовых отделений на селе, постоянном повышении тарифов на свои услуги, сокращении почтальонов, изменении в одностороннем порядке маршрутов и графика доставки периодики.

В Антимонопольном комитете Украины комментируют, что "указанные действия АО "Укрпочта" могут свидетельствовать о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции или ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов или потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке".

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