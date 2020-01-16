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16 января 2020, четверг, 21:40 446
Политика 2020-01-16T21:40:25+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" проголосовала в поддержку Гончарука

"Слуга народа" проголосовала в поддержку Гончарука

Анна Рудык

Фракция "Слуга народа" поддерживает премьер-министра Алексея Гончарука. Это стало очевидно после сигнального голосования во фракции за отставку главы Кабмина. Но голосов за такое решение нет – фракция однозначно высказалась в поддержку работы нынешнего Кабмина.  Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки (отставки Гончарука, - ред), правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего... (нет поддержки, - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия также сказал, что слитые в сеть аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука – это очевидный монтаж. "Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции...", - сказал он.
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