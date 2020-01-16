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  • Рейдеры Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме, - СМИ
16 января 2020, четверг, 15:47 377
Политика 2020-01-16T15:57:52+02:00
Українські Новини
Рейдеры Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме, - СМИ

Рейдеры Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме, - СМИ

Ярина Вацяк
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Рейдеры скандального экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася, которые пытались захватить контроль над "Киевметростроем", обвинили министра юстиции Дениса Малюську в непрофессионализме. Соответствующие заявления они сделали на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина", пишет "РБК-Украина".

В пресс-конференции участвовали Олег Токарев, глава наблюдательного совета "Киевметростроя", Евгений Шатайкин, главный инженер строительство метро на Виноградарь и Михаил Ильяшев, управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". Ранее СМИ сообщали, что за рейдерами стоит Максим Микитась.

Участники пресс-конференции открыто усомнились в компетенции и профессионализме Дениса Малюськи. Напомним, 28 декабря министр юстиции заявил, что рейдерская атака на "Киевметрострой" была отбита и пообещал не допустить повторных попыток захвата предприятия. А антирейдерская комиссия при Минюсте признала внесение данных о назначении рейдерами Алекандра Метелицы гендиректором "Киевметростроя", незаконным.

"Решение комиссии при Минюсте – это точка зрения отдельных лиц министерства, это их частная точка зрения. Законно или незаконно решение акционеров может определить только суд"", – заявил Михаил Ильяшев, поставив под вопрос компетенциюи полномочия комиссии и самого министра.

По словам Ильяшева, комиссия при Минюсте приняла такое решение из-за неких "технических ошибок", допущенных нотариусом.

"Нотариус допустил технические ошибки. Потому решение было аннулировано министерством. Но мы снова подали документы на внесение в юридически реестр. Министр ничего не аннулировал, никаких решение наблюдательного совета "Киевметростроя" он не отменял. Он это и не мог сделать, ведь у него нет таких полномочий", –сказал Ильяшев.

На вопрос, почему Малюська назвал Токарева, Метелицу, Ильяшева рейдерами, участники пресс-конференции ответить не смогли, как и на прямой вопрос о своей связи с Микитасем.

Напомним, что 17 декабря рейдеры провели незаконное собрание акционеров, где попытались изменит состав наблюдательного совета "Киевметростроя" и назначит своего руководителя. Но комиссия прим Министерстве юстиции назвала такие действия "серьезным нарушением и кричащим фактом" и это решение отменила.
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