подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 15:38 680
Финансы 2020-01-16T15:45:20+02:00
Українські Новини
Верланов сообщил о переаттестации всех сотрудников налоговой

Верланов сообщил о переаттестации всех сотрудников налоговой

Павел Твердохлиб
Сергей Верланов, ГНС Украины, Переаттестация
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба

В Государственной налоговой службе нет места для тех, кто рассматривает свою должность как средство для получения взяток и злоупотреблений. Каждое такое проявление будет жестко искореняться.

Об этом сообщил председатель ГНС Сергей Верланов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Решительная борьба с коррупцией - одна из главных задач, которая была поставлена ​​перед каждым сборщиком налогов с момента, когда я возглавил вновь ГНС. Мы создаем новую налоговую, которая станет удобным сервисом для налогоплательщиков. Проявления злоупотреблений и коррупционных действий уже получают жесткую оценку и наказание. Если кто-то из чиновников не осознал - правила игры изменились. Так как раньше, больше не будет. Мы очистим ряды службы от тех, кто позорит звание налоговика, и рассматривает свою должность только как место для взяток", - заявил Верланов.

Председатель ГНС подчеркнул, что в сотрудничестве с правоохранителями будет проводиться тщательная работа по очистке службы от взяточников.

"Вместе с правоохранителями, антикоррупционных органами мы будем настойчиво искоренять это позорное явление, разъедающее страну уже много лет и не позволяющее двигаться вперед. В частности, мы вместе со Службой безопасности Украины, уничтожаем старые схемы по несанкционированным действиям со служебной информацией, в том числе в ИТ-системах. Налоговая и в дальнейшем будет оказывать любую помощь всем правоохранительным органам в выявлении коррупционных проявлений и проведении необходимых следственных действий", - подчеркнул Верланов.

По его мнению, из-за коррупционного скандала в Одессе возникли серьезные репутационные угрозы для всех сотрудников налоговой. Он считает, что необходимо своей добросовестной работой донести до людей, что в налоговой работает много порядочных людей. Он рассказал также о мерах, которые реализует налоговая для предотвращения коррупционных действий.

"Мы уже начали работу над разработкой плана переаттестации всех сотрудников налоговой, который должен быть представлен на рассмотрение Кабмина в двухнедельный срок. Мы будем и в дальнейшем мониторить любые подозрения в коррупционных действиях, отрабатывать сигналы от налогоплательщиков о вымогательстве взяток от любых должностных лиц ГНС. С этой целью создается горячая антикоррупционная линия, где каждый, кто имеет информацию о незаконных действиях сотрудников налоговой, сможет проинформировать об известных ему фактах. Ни один виновный в коррупции не останется безнаказанным", - подчеркнул Верланов.

Также председатель ГНС пообещал оперативно сообщать о результатах этой работы.

Больше новостей о: Сергей Верланов ГНС Украины Переаттестация

Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Новости
Сегодня День памяти киборгов: что известно о 242 днях подвигов и обороны Донецкого аэропорта 16:32
Новый премьер РФ писал музыку для Лепса, - росСМИ 16:30
Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Чауса 16:02
Более 100 домов остались без тепла в результате прорыва трубы на Виноградаре 15:52
Рейдеры Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме, - СМИ 15:47
больше новостей
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет 19:18
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
больше новостей
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Премии, надбавки, матпомощь и оздоровительные - кто из министров получил больше всех в декабре 17:40 Инфографика
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok