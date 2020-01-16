Київський метрополітен побудує дві нові лінії метро

У Києві хочуть побудувати дві нові лінії метро, а на вже існуючих лініях - добудувати станції. Про це йдеться в Генплані Києва.

Загальна довжина ліній метрополітену збільшиться на 61,1 км і досягне 112,7 км.

"Передбачено розвиток 3-х існуючих та спорудження двох нових ліній метрополітену - Подільсько-Воскресенської (центральної її частини - ст. "Вокзальна", "Площа Перемоги", "Глибочицька") і Троєщина-Осокорки (від ст. "Вулиця Милославська" до ст. "Лівобережна")", - йдеться в повідомленні.

Продовження існуючих ліній передбачається в наступних напрямках:

Святошинсько-Броварської - у західному, від ст. "Святошин" до ст. "Проспект Палладіна" (3,3 км), Куренівсько-Червоноармійської - на південь, від ст. "Либідська" до ст. "Виставковий центр" (6, 1 км), Сирецько-Печерської - в обох напрямках: до Харківської площі на лівому березі та до Виноградаря - на правому (8,1 км).

Намічено будівництво других виходів на станціях "Дарниця", "Вокзальна", "Університет" і виходів на станції "Львівська брама" і "Теличка".



Як повідомляли Українські Новини, Кличко анонсував початок активного будівництва метро на Виноградар.