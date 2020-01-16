В Миргороде местные активисты пикетировали районный суд

В Миргородском районе местная председатель суда Валентина Куцин за несколько лет превратила местный районный суд в дом продаж судебных дел, информирует портал poltava.to.

Почти все протоколы по ст.130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) остались в пользу водителей. На вопрос активистов: "Почему не привлечен ни один водитель к административному наказанию?" представитель суда ответила следующее:

- Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, если сотрудники полиции нарушили процедуры освидетельствования на состояние опьянения и составления протокола об административных правонарушениях.

Неужели, каждый из 81 админпротокола составлены с нарушениями?

- Почти во всех этих делах адвокатом у нарушителей выступал муж Председателя суда. Неужели к прямому конфликту интересов ни у кого не возникает вопросов? - заявляет активист Евгений Хрусталев.

Интересным фактом является также размещение адвокатского офиса, рядом со зданием районного суда, где работает муж Куцин.

Также активисты приводили факты незаконного обогащения семьи председателя суда. Ведь по декларациям мужа, он не получает прибыли от адвокатской деятельности. Хотя семья строит имения, имеет сельскохозяйственные земли и несколько премиальных автомобилей.

Активисты будут обращаться в правоохранительные и антикоррупционные органы, а также в Офис Президента по проверке предоставленной информации.