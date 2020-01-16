Амирханян сорвал контракт и ворвался в Одесский САД, - Укравтодор

Находящийся под следствием фактический собственник компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер" Араик Амирханян вместе со своей охраной ворвался в здание Службы автомобильных дорог (САД) Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Как отмечают в дорожном ведомстве, Амирханян сломал шлагбаум и заехал на территорию САДа на своем авто. После чего ворвался в само здание, заблокировав при этом работу госоргана.

По словам Араика Амирханяна, его действия были вызваны тем, что Служба автомобильных дорог в Одесской области расторгла с его компанией "Дорлидер" контракт на ремонт дороги Р-55 "Одесса-Вознесенск" (участок 86-106 км).

В свою очередь, заместитель начальника САД Одесской области Дмитрий Рыбалка отметил, что компания Амирханяна занималась исключительно укладкой асфальта, одновременно "положив" на менее прибыльные виды работ, таких, как организация элементов безопасности дорожного движения.

"Договор на то и договор, чтобы выполнять его на 100% и при этом в четко установленные сроки и потом после окончания работ нести ответственность в рамках гарантийных обязательств. Делать только асфальт - оставляя объект не сданным в эксплуатацию. Вам нравится дорога без дорожных знаков, разметки и со свинороем на обочинах?", - написал Дмитрий Рыбалка в комментариях к посту на Фейсбуке "Укравтодора".

Это не первое нападение Араика Амирханяна и его подельников на САД Одесской области. Прошлой весной Амирханян вместе с восьмерыми нанятыми в Киеве вооруженными боевиками ворвались в здание САДа и были арестованы спецназом Нацполиции. Однако уже через несколько дней Амирханян вышел на свободу под залог в 20 миллионов гривен.

Кроме того, 29 октября прошлого года Араик Амирханян вместе со своей группировкой штурмовал и Службу автомобильных дорог в Николаевской области. Тогда одиозный бизнесмен представился сотрудником Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Амирханян искал исполняющего обязанности начальника САД Андрея Кристенко и, не найдя его на рабочем месте, угрожал сотрудникам госучреждения.

В прошлом году Амирханяна также задерживала Служба безопасности Украины. Бизнесмена арестовали в здании Антимонопольного комитета Украины. Ему инкриминировали финансирование насильственного изменения и свержения конституционного строя страны. Как было установлено в рамках расследования, Амирханян через подконтрольные предприятия перевел на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной администрации полуострова Крым более 4 млн российских рублей. Бизнесмену грозило до 12 лет тюрьмы.

Араика Амирханяна не в первый раз подозревают в нарушении закона. В 2015 году бизнесмен лично руководил нападением своих охранников на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева в его рабочем кабинете. А до того применил физическую силу к новоназначенному главе Службы автомобильных дорог в Николаевской области, который отказался принимать акты выполненных работ из-за множества вопросов к качеству их исполнения. Кроме этого, подконтрольные Амирханяну компании "БК "Дорлидер" и СПМК-17 уклонились от уплаты налогов в сумме более 5 млн грн, по факту чего возбуждено уголовное дело.

Как писали СМИ, людей из группировки Араика Амирханяна и его самого также подозревают в попытке поджога помещений завода белорусской компании "Строительно-монтажный трест №8".