Консультировать претендентов на строительную лицензию должны не в ГАСИ, а в ЦПАУ, - Костенко

Во избежание коррупционных рисков и.о. Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Елена Костенко отменяет проведение в ГАСИ еженедельного консультирования по вопросам лицензирования, информирует портал dabi.gov.ua.

"Консультации по поводу получения лицензий на застройку осуществляли специалисты Управления лицензирования, обследования и паспортизации, которые в процессе соответствующие лицензии принимали на рассмотрение, проводили их оформление и согласование", - отметила и.о. Председателя ГАСИ.

Консультирования по вопросам лицензирования были введены ранее с целью обеспечения сопровождения процесса лицензирования хозяйственной деятельности по строительству объектов. Однако, по мнению Елены Костенко, практика, когда те, кто рассматривают документы на получение строительной лицензии и выдают ее, одновременно и помогают готовить сами документы, создает опасность получения неправомерной выгоды.

Елена Костенко заметила, что осведомленность и доступ к информации в вопросах получения лицензирования для граждан является важным фактором налаживания строительной отрасли в Украине. В ближайшее время будут организованы консультации по различным вопросам в Центрах предоставления административных услуг, где представитель ГАСИ, не связанный с отделом лицензирования и будет консультировать граждан, в том числе и по оформлению соответствующих лицензий.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей председателя ГАСИ.