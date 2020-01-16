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16 января 2020, четверг, 11:00 19
Экономика 2020-01-16T11:00:43+02:00
Українські Новини
Тигипко купил производственные мощности "Полтавахиммаша"

Тигипко купил производственные мощности "Полтавахиммаша"

Александр Дмитриенко
Группа

Группа "ТАС"  купила главный производственный корпус производителя крупногабаритного эмалированного оборудования и вагонов завода "Полтавахиммаш".

Об этом говорится в сообщении группы "ТАС", передают Українськi Новини.

"Группа "ТАС" на торгах СЕТАМ ("Система электронных торгов арестованным имуществом") приобрела главный производственный корпус общей площадью более 56,5 тысяч квадратных метров, ранее принадлежавший предприятию "Полтавахиммаш", а также получила право собственности на эту недвижимость. Стоимость приобретения составляет 36,04 млн грн", - говорится в нем.

Согласно сообщению, группа "ТАС" планирует направлять дополнительные инвестиции в дальнейшее развитие предприятия.

Прежде всего речь идет о модернизации его производства в соответствии с современными стандартами, расширении номенклатуры продукции и открытии новых рынков сбыта.

В сообщении отмечается, что приобретение производственной недвижимости "Полтавахиммаша" соответствует стратегии активного развития промышленного сектора Группы "ТАС" и направлено прежде всего на восстановление и развитие производства отечественных железнодорожных и автомобильных цистерн, которые необходимы украинскому бизнесу для перевозки изготовленной продукции как внутри страны, так и на экспорт.

Как сообщали Українськi Новини, Имущество "Полтавахиммаша" выставлено на торги

Завод "Полтавахиммаш" производит газовые вагоны-цистерны, металлоконструкции, технологическое оборудование для химической и нефтехимической отраслей, микробиологической, медицинской и пищевой промышленности для хранения и переработки растворов кислот, щелочей, солей и пищевых растворов.

Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.

 

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