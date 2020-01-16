189 кандидатов претендуют на должности 12 членов ВККС

189 кандидатов подали документы на участие в конкурсе на должности 12 членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом на брифинге сообщила член Высшего совета правосудия (ВСП) Светлана Шелест, передают Українськi Новини.

Она отметила, что конкурс должен был начаться 26 декабря 2019 года, однако заблокирован из-за того, что международные организации не дали троих своих кандидатов в состав конкурсной комиссии.

Согласно закону, конкурсная комиссия по избранию членов ВККС состоит из трех членов Совета судей и трех членов из числа международных экспертов.

Однако международные эксперты не направили своих кандидатов в законный срок.

В связи с этим, ВСП внесла изменения в документы и продлила сроки направления таких экспертов, а 16 января ВСП должен принять отдельное решение о продлении срока на 30 дней.

Глава ВСП Андрей Овсиенко не исключает, что если международные организации не направят в состав комиссии своих экспертов, то закон, касающийся формирования ВККС, может быть изменен.

Как сообщали Українськi Новини, Высший совет правосудия констатирует 2044 вакантные должности судей.



Также ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС.