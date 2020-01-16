В Индонезии под воду ушли два острова и могут затонуть еще 4

В индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Straits Times.

Эти острова были необитаемыми. Остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембиланг.

"Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря", - говорится в сообщении.

Также есть вероятность исчезновения еще четыре острова, входящие в состав этой провинции. В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.

Салах Нама все еще заселен, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать его, в том числе из-за повышения уровня воды.

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