Власть выталкивает трудоспособных украинцев за рубеж, - Левочкин

Политика низких доходов, которую проводит правительство, в 2020 году продолжит стимулировать выезд украинских граждан на работу за рубеж. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, комментируя социальные показатели бюджета нынешнего года, информирует портал zagittya.com.ua.

"Минимальная зарплата в 2019 году составила 4 173 гривны, в нынешнем году будет равняться 4 723 гривны. Это по-прежнему ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных - 4 797 гривен. В прошлом году почти 20% украинцев получали зарплату ниже фактического прожминимума и почти две трети - ниже 10 тысяч гривен. Отсутствие стимулов повышения дохода граждан приведёт к тому, что в нынешнем году отток рабочей силы за рубеж продолжится", - заявил Сергей Левочкин.

Политик привёл данные о том, что в Польше с 1 января минимальная зарплата поднята до 2 тысяч 600 злотых (более 17,5 тысяч гривен). При этом польская власть упрощает своё законодательство в части выдачи рабочих виз, трудоустройства, обучения и научной деятельности выходцам из Украины, а также расширяет гарантии для получения соцпакета для официально работающих украинцев. Существенно упрощает доступ украинцам на свой рынок труда и Германия, где доходы ещё выше.

"За украинских работников борются власти сразу нескольких стран, но не Украины. Только в Польше работают 2 миллиона наших граждан, а общее количество граждан, не нашедших дома достойно оплачиваемой работы, превышает 4 миллиона. Оппозиционная платформа - За життя разработала целый пакет законопроектов, направленных на стимулирование экономики и создание высокооплачиваемых рабочих мест. Украинцам нужно создать такие условия, при которых у них будет желание и возможность работать на родной земле", - подытожил Сергей Левочкин.