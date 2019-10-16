Украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) и телеканал СТБ объявили о старте национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2020". Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.\r\nГлавным отличием конкурса от остальных годов является нововведенный запрет в участии исполнителям или коллективам, которые ранее выступали на территории России, начиная с 2014 года, а также тем, кто въезжал на территорию аннексированного Крыма с нарушением законодательства Украины.\r\nПрием анкет начинается 16 октября. Музыкальным продюсером национального отбора является Руслан Квинта, креативный продюсер - Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.\r\nОтмечается, что отбор будет состоять из трех этапов:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nВсеукраинский онлайн-сбор анкет, который продлится до 25 декабря;\r\nТелевизионный полуфинал, который пройдет 8 и 15 февраля;\r\nФинал, во время которого Украина выберет своего представителя на "Евровидении-2020", который пройдет 22 февраля.\r\n\r\nУчаствовать в конкурсе могут как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не должен содержать призывов коммерческого, политического или военного характера.\r\nКроме того, к участию не допускаются песни, которые полностью или фрагментами уже публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2019 году, впервые за 44 года Нидерланды победили на "Евровидении".\r\nТакже, НОТУ отказалась от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n