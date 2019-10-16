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16 октября 2019, среда, 16:36 123
Шоу-бизнес 2019-10-16T16:36:57+03:00
Українські Новини
Украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020

Украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020

Сергей Притула стал ведущим Нацотбора на
Сергей Притула стал ведущим Нацотбора на "Евровидение-2020" Фото: instagram.com/siriy_ua

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) и телеканал СТБ объявили о старте национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2020". Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

Главным отличием конкурса от остальных годов  является нововведенный запрет в участии исполнителям или коллективам, которые ранее выступали на территории России, начиная с 2014 года, а также тем, кто въезжал на территорию аннексированного Крыма с нарушением законодательства Украины.

Прием анкет начинается 16 октября. Музыкальным продюсером национального отбора является Руслан Квинта, креативный продюсер  - Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Отмечается, что отбор будет состоять из трех этапов:

  • Всеукраинский онлайн-сбор анкет, который продлится до 25 декабря;
  • Телевизионный полуфинал, который пройдет 8 и 15 февраля;
  • Финал, во время которого Украина выберет своего представителя на "Евровидении-2020", который пройдет 22 февраля.

Участвовать в конкурсе могут как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не должен содержать призывов коммерческого, политического или военного характера.

Кроме того, к участию не допускаются песни, которые полностью или фрагментами уже публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году, впервые за 44 года Нидерланды победили на "Евровидении".

Также, НОТУ отказалась от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

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