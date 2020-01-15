Скандальный эколог Малеваный готовится возглавить Государственную экологическую инспекцию

Скандально известный начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный претендует на должность главы Государственной экологической инспекции. Как сообщает "Стопкор" соответствующую декларацию кандидата Малеваный уже подал в НАПК.

"Сразу же бросается в глаза, что потенциальный чиновник категории А является бездомным. Так, кандидат не задекларировал ни жилой недвижимости - ни собственной, ни арендованной", - отмечают журналисты.

Если верить декларации, годовая зарплата Андрея Малеваного составила в 2018 году 257 000 гривен, доход его супруги Елены от предпринимательской деятельности - почти 650 тыс. грн.

Впрочем, даже при достаточно скромных доходах, отсутствии крыши над головой и наличии двух детей, которых нужно кормить, супруги не отказали себе в приобретении двух элитных иномарок - внедорожника Volkswagen Touareg 2011 года и кроссовера Peugeot 3008 2018 выпуска. В другой декларации - от апреля 2019 - Андрей Малеваный указал Volkswagen Touareg - 2017 выпуска, рыночная стоимость такого авто составляет 1,5-1,8 млн грн.

Елена Малеваная владеет 50% капитала в ООО "Стройинвестгруп", которое фигурирует в уголовном деле №758 / 14602/19. В ноябре этого года Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на самовольно захваченный ООО "Стройинвестгруп" земельный участок, где застройщик без соответствующей проектно земельной документации начал строительные работы.

Еще одна фирма Елены Малеваной - ООО "Сити Инсайт" - является фигурантом уголовного дела №591 / 3382/18 связанного с пособничеством взяточникам из Министерства.

По данным СМИ, именно при попустительстве Малеваного в КГГА придумали схему для того, чтобы скрыть от киевлян варварское уничтожение более 1100 га зеленых зон.

Согласно данным системы YouControl, Андрей Малеваный имел еще одно место работы - некоторое время был руководителем КП по содержанию зеленых насаждений Соломенского района Киева. Кстати, это коммунальное предприятие фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств.

Наличие более чем сомнительных связей и эпизодов не мешает Малеваному продвигаться вверх по карьерной лестнице на государственной службе.

По данным СМИ, Государственную экологическую инспекцию должен был возглавить Егор Фирсов (в конце ноября 2019 Фирсов был назначен и.о. председателя Госэкоинспекции), но конкурс целенаправленно "слили" под Андрея Малеваного. Как прокомментировала в интервью УНИАН представитель парламентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская, в этом случае об экологии придется забыть.