НАБУ возглавляет человек признанный виновным в коррупции, - Портнов

Юрист Андрей Портнов призвал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника прокомментировать решение суда, которым руководитель ведомства признан виновным в совершении коррупционного правонарушения. Об этом передает "РБК-Украина" со ссылкой на интервью Андрея Портнова телеканалу НАШ.

"НАБУ возглавляет человек признанный виновным в коррупции. Решение по нему (Артему Сытнику – ред.) уже вступило в законную силу. Он официально является коррупционером. Национальное агентство по противодействию коррупции внесло его в реестр коррупционеров. А он продолжает руководить (НАБУ – ред.). Сам фигурант ничего не комментирует. Ну вышел бы и сделал заявление: "Это не я был. Это судебная ошибка, это неправильный суд, неправильные пчелы, неправильный мед. Уже несколько месяцев он не комментирует", - заявил Портнов.

Также Андрей Портнов удивился, почему решение о привлечение к ответственности Артема Сытника за совершение коррупционного правонарушения не комментируют антикоррупционные активисты.

"Активисты, которые поддерживали НАБУ, резко замолчали. Никак это не комментируют. Хотя в любой другой ситуации, конечно, они были бы на всех телевизионных экранах", - утверждает Портнов.

Кроме того, Портнов добавил, что не понимает, почему президент Украины Владимир Зеленский не принимает решение в отношении Артема Сытника.

"Мне непонятна позиция президента Украины. Как может в государстве быть такая ситуация, где коррупционер возглавляет главный антикоррупционный орган? У главы государства есть все полномочия в соответствии с законом о НАБУ подписать указ об освобождении Сытника от занимаемой должности", - заявил Портнов.

Напомним, 13 декабря 2019 года Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины виновным в коррупционном правонарушении за незадекларированный отдых в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области.

Артему Сытнику присудили штраф в размере 3400 грн и внесли в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупционными правонарушения.