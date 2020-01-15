Суд не является структурным подразделением Генеральной прокуратуры, - Дячук

Судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук, председательствующий в деле экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в причастности к убийствам участников массовых акций протеста на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, выказал недовольство комментариями Генеральной прокуратуры относительно перспектив судебного процесса, информирует портал sud.ua.

Напомним, 28 декабря на сайте тогда еще Генеральной прокуратуры появилось сообщение, в котором говорилось, что, несмотря на изменение 28 декабря Киевским апелляционным судом меры пресечения экс-сотрудникам "Беркута", которых в числе прочих решили обменять на граждан Украины, удерживавшихся на территориях ОРДЛО, судебный процесс над ними будет продолжаться.

"В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение об осуществлении заочного уголовного производства", - говорилось в сообщении.

Судей по делу экс-"беркутовцев" такое заявление ГПУ, однако, не устроило. В нем они усмотрели попытку "указать суду, как ему действовать в тех или иных обстоятельствах".

"Такого права не имеет ни Генеральная прокуратура, ни Офис Генерального прокурора. Безапелляционное утверждение, что будет продолжено судебное рассмотрение, а суд примет указанные решения, создает впечатление у обычного гражданина, что суд является структурным подразделением Генеральной прокуратуры и руководствуется соответствующими "дорожными картами", - заявил Сергея Дячук на заседании по делу экс-"беркутовцев" 14 января.

"Мы надеемся, что Офис Генерального прокурора не будет повторять ошибок Генеральной прокуратуры и не будет осуществлять влияния на суд и суд присяжных", - добавил судья.

Полностью заявление судьи Сергея Дячука можно посмотреть ниже.