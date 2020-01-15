Егор Чечеринда: предлагаю распространить пункт в контракте о 1% премии не только на "Нефтегаз"

После информации о том, что Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" выплатит руководству в качестве премии 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром" (Россия), журналист Егор Чечеринда предложил платить премию 1% и силовым структурам. Об этом он написал в Facebook.



"Топ-менеджер Нефтегаза Юрий Витренко в оправдание премии в 27.000.000 $ сообщил СМИ, что, во-первых, он - не госслужащий, а во-вторых, - премия в 1% прописана у него в контракте.



Полностью поддерживаю! И предлагаю распространить пункт в контракте о 1% не только на "Нефтегаз", но и на Нацполицию, Прокуратуру, СБУ, НАБУ, САП, Суды ... Поймал какого вора, - вернул 99% украденного государству или частному лицу, а 1% - себе. Приговорил вора, 1% - себе, Разоблачил коррупционера, 1% - себе. Ведь "законно заработанные". Далее можно распространить эту схему и на войско. Освободили какую Горловку или Донецк - 1% всего имущества - себе, в качестве премии (трофея) ...



Вот только учителям и врачам откуда 1% "премии" себе брать .. И с персионерамы как-то неудобно получается. Надо думать над совершенствованием схемы", - написал он.



