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15 января 2020, среда, 14:44 133 Мнение
Общество 2020-01-15T15:45:02+02:00
Українські Новини
Егор Чечеринда: предлагаю распространить пункт в контракте о 1% премии не только на "Нефтегаз"

Егор Чечеринда: предлагаю распространить пункт в контракте о 1% премии не только на "Нефтегаз"

Валерия Драгомирова
Егор Чечеринда. Фото: facebook.com/checherynda
Егор Чечеринда. Фото: facebook.com/checherynda

После информации о том, что Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" выплатит руководству в качестве премии 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром" (Россия), журналист Егор Чечеринда предложил платить премию 1% и силовым структурам. Об этом он написал в Facebook. 


"Топ-менеджер Нефтегаза Юрий Витренко в оправдание премии в 27.000.000 $ сообщил СМИ, что, во-первых, он - не госслужащий, а во-вторых, - премия в 1% прописана у него в контракте.

Полностью поддерживаю! И предлагаю распространить пункт в контракте о 1% не только на "Нефтегаз", но и на Нацполицию, Прокуратуру, СБУ, НАБУ, САП, Суды ... Поймал какого вора, - вернул 99% украденного государству или частному лицу, а 1% - себе. Приговорил вора, 1% - себе, Разоблачил коррупционера, 1% - себе. Ведь "законно заработанные". Далее можно распространить эту схему и на войско. Освободили какую Горловку или Донецк - 1% всего имущества - себе, в качестве премии (трофея) ...

Вот только учителям и врачам откуда 1% "премии" себе брать .. И с персионерамы как-то неудобно получается. Надо думать над совершенствованием схемы", - написал он.
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