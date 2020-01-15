Судья Голосеевского суда исправила уже существующее решение в госреестре, - инвесторы ЖК на Кондратюка

3 декабря 2019 был наложен арест на имущество компании "Энергополь Украина", застройщика ЖК на Кондратюка (бывший Министерский). Решение было принято следственным судьей Голосеевского районного суда Киева Натальей Чередниченко в рамках уголовного производства и обнародован в государственном реестре. Об этом сообщил председатель инициативной группы инвесторов ЖК Министерский Виталий Беспалый.

"Более полутора лет как дом, в котором была приобретена квартира не достраивается. Год директор компании застройщика "Энергополь Украина" Татьяна Семенкова врала нам, что все достроит, а сама выводила все деньги, которые поступали по продаже квартир из компании. Когда мы поняли, что будет беда мы обратились в правоохранительные органы и в суд с целью наложить арест на имущество компании, до тех пор пока не станет ясно куда идут наши деньги", - председатель инициативной группы.

Однако, по его мнению, судья Голосеевского района Киева Чередниченко Наталья Петровна может быть причастна к коррупции.

"Уже 10 декабря решение об аресте исчезает из реестра. 11 декабря мы позвонили в ГП "Информационные судебные системы" по номеру 044-207-35-59, где нам сообщили, "что публичный доступ к постановлению от 03.12.19 года ограничен Голосеевскии районным судом, но в реестре оно есть".

И вот нам, пострадавшим инвесторам на Новый год судья Наталья Чередниченко сделала подарок. 30 декабря 2019 в том же производстве, несмотря на наличие действующего ареста, она удовлетворяет ходатайство старшего следователя об оставлении без рассмотрения ходатайства об аресте имущества. Судья исправила уже существующее решение просто в государственном реестре", - заявил он.

По его словам, по этому поводу инвесторы уже обратились к ГБР.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией, ведь 17 января нас ожидает еще один суд в Оболонском районе города Киева, и снова, о снятии ареста с имущества "Энергополь Украины", - пояснил он.