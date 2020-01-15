Украина продолжает импортировать российскую электроэнергию, уничтожая отечественную энергетику, - Волынец

Импорт российской электроэнергии продолжается, несмотря на кажущийся запрет, и уничтожает украинскую энергетику и угледобывающую отрасль. Об этом написал народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Первые недели 2020 показывают, что российско-белорусский импорт тока и сырья никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли. Только за одни сутки - 3,9 млн КВт/часов не рассчитавшись с долгами перед шахтерами, оржели-герусы продолжают делать шаги, которые ведут к углублению кризиса угледобывающей отрасли", - написал Волынец.

Он напомнил, что принятый провластными депутатами законопроект о запрете импорта тока из России является обманом, поскольку были оставлены возможности импорта российского тока через Беларусь, что сейчас и происходит.

"Уже очевидно все эксперты однозначно высказались о пагубном влиянии на украинскую энергетику импорта электроэнергии из России и Беларуси. Под давлением общественности "Слуги народа" даже целый законопроект №2233 приняли, который как будто запрещает импорт тока из России. НО Я сразу говорил - этот законопроект обман, который только создает видимость решения проблемы, а на самом деле сохраняет и расширяет возможности для импорта из стран СНГ", - отметил Волынец.

Он также заявил, что вместе с коллегами-депутатами будет добиваться настоящего действенного запрета импорта российской электроэнергии, несмотря на лоббизм председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, благодаря поправке которого импорт был восстановлен.

"Будем с коллегами из межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость Украины" думать над тем как противодействовать капитулянтам. Обычно это непросто, ведь именно глава энергетического комитета ВР Андрей Герус влияет на позицию крупнейшей парламентской фракции. Поэтому сейчас очень важна поддержка людей и СМИ", - написал Волынец.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

4 декабря 2019 Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2233 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ, но такой, что оставляет возможность импорта из Беларуси.