Ткаченко не знает, можно ли показывать Кравчука по его новому закону "О медиа"

На очередном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики разгорелась дискуссия по целому ряду положений, которые вошли в Законопроект "О функционировании медиа в Украине", предложенном депутатами фракции "Слуга народа".

В частности, представитель фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин обратил внимание коллег на пункт, предполагающий запрет и соотвествующую ответсвенность СМИ за создание положительного образа лиц, которые занимали руководящие должности в Компартии СССР.

Об этом непосредственно говорится в статье 37 данного Законопроекта, которая определяет ограничения по содержанию информации. В частности, пункт 1 определяет, что "На территории Украины (в том числе субъектам в сфере медиа) запрещается распространять:

11) материалы или информацию, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине, преступный характер национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, создается положительный образ лиц, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УСРР), других союзных и автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры), работник советских органов государственной безопасности, оправдывается деятельность советских органов государственной безопасности, установления советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

"Если какой-либо известный телеканал пригласит бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии, а в последствии - первого президента Независимой Украины Леонида Кравчука к себе в эфир и Кравчук будет рассказывать зрителям об абсолютно правильных вещах, будет ли это созданием его позитивного имиджа?", - задал Кузьмин уточняющий вопрос председательствующему на собрании Комитета Аелександру Ткаченко, который имеет непосредственное отношение к рассматриваемому законопроекту.

Председатель комитета ВР Ткаченко не смог однозначно сказать, как трактовать ситуацию с персоной Леонида Кравчука, отметив лишь, что это касается лиц работавших руководителями компартии, но не Кравчука конкретно.

"Я имею ответ на Ваш (Рената Кузина, - ред) вопрос, но он с вашим не совпадает", - констатировал Ткаченко.

Момент спора - с 37 минуты трансляции заседания Комитета.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 27 декабря зарегистрировала проект закона №2693 "О медиа".