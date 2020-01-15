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15 января 2020, среда, 10:25 66 Видео
Верховная Рада и партии 2020-01-15T10:52:13+02:00
Українські Новини
Ткаченко не знает, можно ли показывать Кравчука по его новому закону "О медиа"

Ткаченко не знает, можно ли показывать Кравчука по его новому закону "О медиа"

Ирина Дорофейчук
Ренат Кузьмин, Ткаченко Александр, Законопроект, Медиа, Леонид Кравчук, СМИ

На очередном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики разгорелась дискуссия по целому ряду положений, которые вошли в Законопроект "О функционировании медиа в Украине", предложенном депутатами фракции "Слуга народа".

В частности, представитель фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин обратил внимание коллег на пункт, предполагающий запрет и соотвествующую ответсвенность СМИ за создание положительного образа лиц, которые занимали руководящие должности в Компартии СССР.

Об этом непосредственно говорится в статье 37 данного Законопроекта, которая определяет ограничения по содержанию информации. В частности, пункт 1 определяет, что "На территории Украины (в том числе субъектам в сфере медиа) запрещается распространять:

11) материалы или информацию, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине, преступный характер национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, создается положительный образ лиц, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УСРР), других союзных и автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры), работник советских органов государственной безопасности, оправдывается деятельность советских органов государственной безопасности, установления советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

"Если какой-либо известный телеканал пригласит бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии, а в последствии - первого президента Независимой Украины Леонида Кравчука к себе в эфир и Кравчук будет рассказывать зрителям об абсолютно правильных вещах, будет ли это созданием его позитивного имиджа?", - задал Кузьмин уточняющий вопрос председательствующему на собрании Комитета Аелександру Ткаченко, который имеет непосредственное отношение к рассматриваемому законопроекту.

Председатель комитета ВР Ткаченко не смог однозначно сказать, как трактовать ситуацию с персоной Леонида Кравчука, отметив лишь, что это касается лиц работавших руководителями компартии, но не Кравчука конкретно.

"Я имею ответ на Ваш (Рената Кузина, - ред) вопрос, но он с вашим не совпадает", - констатировал Ткаченко.

Момент спора - с 37 минуты трансляции заседания Комитета.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 27 декабря зарегистрировала проект закона №2693 "О медиа".

Больше новостей о: Ренат Кузьмин Ткаченко Александр Законопроект Медиа Леонид Кравчук СМИ

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