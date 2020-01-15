Ткаченко не знає, чи можна показувати Кравчука за його нового закону "Про медіа"

На черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики розгорілася дискусія щодо цілої низки положень, які увійшли в Законопроект "Про функціонування медіа в Україні", запропонованому депутатами фракції "Слуга народу".

Зокрема, представник фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін звернув увагу колег на пункт, що передбачає заборону та відповідальність ЗМІ за створення позитивного образу осіб, які займали керівні посади в Компартії СРСР.

Про таке безпосередньо йдеться у статті 37 даного Законопроекту, яка визначає обмеження щодо змісту інформації. Зокрема, пункт 1 визначає, що "На території України (в тому числі суб'єктам у сфері медіа) забороняється поширювати:

11) матеріали або інформацію, у яких заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

"Якщо який-небудь відомий телеканал запросить колишнього секретаря ЦК КПУ з ідеології, а в подальшому - першого Президента Незалежної України Леоніда Кравчука до себе в ефір і Кравчук буде розповідати глядачам про абсолютно правильні речі, чи буде це створенням його позитивного іміджу?", - поставив Кузьмін уточнююче запитання головуючому на зборах Комітету Аелександру Ткаченку, який має безпосереднє відношення до розглянутого законопроекту.

Голова комітету ВР Ткаченко не зміг однозначно сказати, як трактувати ситуацію з персоною Леоніда Кравчука, зазначивши лише, що це стосується осіб, які працювали керівниками компартії, але не Кравчука конкретно.

"Я маю відповідь на Ваше (Рената Кузіна, - ред) питання, але вона з вашою не збігається", - констатував Ткаченко.

Момент суперечки - з 37 хвилини трансляції засідання Комітету.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада України від 27 грудня зареєструвала проект закону №2693 "Про медіа".