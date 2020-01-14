Главные мифы о скандальном законе о труде: что нужно знать украинцам

В связи с тем, что Кабинет Министров одобрил законопроект о труде, который будет регулировать нормы рабочих отношений между работодателями и сотрудниками в Украине, к новому Трудовому кодексу появилось множество вопросов.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр єкономики Тимофей Милованов.

В число самых популярных мифов о законе вошли: упрощенная система увольнений кого угодно без предупреждения, оформления краткосрочных договоров, изменения в работе без предупреждения, ликвидация профсоюзов и уменьшение захиты прав беременных и матерей с маленькими детьми.

"А что на самом деле предлагает законопроект? Простую дерегуляции. Все что сегодня происходит нелегально - теперь можно легально зафиксировать письменно в трудовом соглашении. И защитить обе стороны трудовых отношений", - пишет Милованов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине хотят ввести термин "работодатель" и определить критерии для оформления трудовго договора. Также писали о том, за что смогут уволить украинцев и что еще изменится.