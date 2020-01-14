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14 января 2020, вторник, 20:01 205
Мир 2020-01-14T20:45:01+02:00
Українські Новини
Агентство Reuters тайно финансировалось Великобританией за участие в холодной войне против СССР в 1960-х годах

Агентство Reuters тайно финансировалось Великобританией за участие в холодной войне против СССР в 1960-х годах, - СМИ

Елизавета Кесельман
Reuters, Холодная война, СМИ, Великобритания
Агенство Reuters.Фото: Википедия
Агенство Reuters.Фото: Википедия

Частное информагентство Reuters в конце 1960-х годов получало финансовую поддержку от Министерства иностранных дел Великобритании, благодаря своему участию в холодной войне против СССР. Об этом передает ВВС со ссылкой на рассекреченные национальным архивом документы департамента информационных исследований (IRD — Information Research Department) британского МИДа.

В частности, в 1969 году IRD ( Information Research Department) британского МИДа начали сотрудничать с Reuters, договорившись о создании копии нового подразделения агентства, предназначенного для работы на Ближнем Востоке, которое должно было стать заменой другому источнику,  работу которого власти сочли неэффективной, и публиковать на английском и арабском языках новости, которые бы могли использовать в своей работе региональные газеты и вещатели.

Целью такого сотрудничества было создание ресурса, способного снизить влияние на Ближнем Востоке невыгодных Британии информагенств, подающих информацию в "предвзятом свете".

В числе таких агентств назывались советское ТАСС, египетское MENA и даже французское AFP. Власти не должны было напрямую вмешиваться в редакционную деятельность Reuters, однако предполагалось, что правительство сможет влиять на нее.

В обмен на это переживавший финансовые трудности Reuters получал от IRD субсидию. Но, чтобы не повредить репутации агентства, деньги выплачивались не напрямую властями, а поступали через BBC: вещательная корпорация платила Reuters за "расширенную подписку" на новости, а британский Минфин затем компенсировал ей расходы.

В рассекреченных документах отмечается, что истинная цель выплат должна была оставаться секретом, чтобы избежать "каких-либо предположений о наличии тайных договоренностей между правительством и Reuters".

Reuters должен был за четыре года получить £350 тыс., однако в связи с тем, что гриф секретности пока снят только с документов, составленных в 1970 году и ранее, неизвестно, какая именно сумма была в итоге выплачена.

IRD был закрыт в 1977 году, в МИД Британии отказались комментировать рассекреченные документы.           

Представитель Reuters Дэвид Крандуэлл заверил BBC, что в наши дни агентство не получает правительственного финансирования, "независимо и непредвзято" доставляя новости во все уголки мира.

"Многие агентства новостей после Второй мировой войны в том или ином виде получали субсидии от государства. Но соглашение 1969 года не соответствовало нашим принципам, и мы не делаем так сегодня", — утверждает Крандуэлл.

Как сообщали Українські Новини, МИД России заявил, что НАТО использует в отношении России схемы холодной войны

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