Суд разрешил заочное расследование против директора "Трейд Коммодити" Майко

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное (специальное) расследование в отношении директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко, который подозревается в причастности к хищению 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и дал разрешение осуществление специального досудебного расследования в отношении Майко, который скрывается от правосудия и находится в международном розыске.

Свое решение суд принял 10 января.

Как сообщали Українськi Новини, директор "Трейд Коммодити" Майко находится за границей.

11 октября 2017 года НАБУ задержало заместителя министра обороны Павловского и еще 3 сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.