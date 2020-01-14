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14 января 2020, вторник, 17:42 22
Судебная власть 2020-01-14T17:43:04+02:00
Українські Новини
Суд разрешил заочное расследование против директора "Трейд Коммодити" Майко

Суд разрешил заочное расследование против директора "Трейд Коммодити" Майко

Жора Шокин
Трейд Коммодити, Майко, Директор, Минобороны, Растрата денежных средств, заочное расследовнаие

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное (специальное) расследование в отношении директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко, который подозревается в причастности к хищению 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и дал разрешение осуществление специального досудебного расследования в отношении Майко, который скрывается от правосудия и находится в международном розыске.

Свое решение суд принял 10 января.

Как сообщали Українськi Новини, директор "Трейд Коммодити" Майко находится за границей.

11 октября 2017 года НАБУ задержало заместителя министра обороны Павловского и еще 3 сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Больше новостей о: Трейд Коммодити Майко Директор Минобороны Растрата денежных средств заочное расследовнаие

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