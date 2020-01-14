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14 січня 2020, вівторок, 17:42 11
Судова влада 2020-01-14T17:45:47+02:00
Українські Новини
Суд дозволив заочне розслідування проти директора "Трейд Комодіті" Майка

Суд дозволив заочне розслідування проти директора "Трейд Комодіті" Майка

Жора Шокин
Трейд Коммодіті, Майко, Директор, Міноборони, Розтрата держкоштів, заочне засудження

Вищий антикорупційний суд дозволив заочне (спеціальне) розслідування щодо директора компанії "Трейд Комодіті" Вадима Майка, який підозрюється в причетності до розкрадання 58 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони.

Про це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини.

Суд задовольнив клопотання НАБУ і дав дозвіл здійснення спеціального досудового розслідування щодо Майка, який ховається від правосуддя і знаходиться в міжнародному розшуку.

Своє рішення суд прийняв 10 січня.

Як повідомляли Українські Новини, директор "Трейд Комодіті" Майко знаходиться за кордоном.

11 жовтня 2017 року НАБУ затримало заступника міністра оборони Павловського і ще 3 співробітників Міноборони за підозрою в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива у фірми "Трейд Комодіті".

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали інвестора компанії "Трейд Комодіті" Володимира Трофименка.

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