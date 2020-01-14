Суд дозволив заочне розслідування проти директора "Трейд Комодіті" Майка

Вищий антикорупційний суд дозволив заочне (спеціальне) розслідування щодо директора компанії "Трейд Комодіті" Вадима Майка, який підозрюється в причетності до розкрадання 58 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони. Про це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини. Суд задовольнив клопотання НАБУ і дав дозвіл здійснення спеціального досудового розслідування щодо Майка, який ховається від правосуддя і знаходиться в міжнародному розшуку. Своє рішення суд прийняв 10 січня. Як повідомляли Українські Новини, директор "Трейд Комодіті" Майко знаходиться за кордоном. 11 жовтня 2017 року НАБУ затримало заступника міністра оборони Павловського і ще 3 співробітників Міноборони за підозрою в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива у фірми "Трейд Комодіті". Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали інвестора компанії "Трейд Комодіті" Володимира Трофименка.