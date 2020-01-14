Законопроект о децентрализации усиливает авторитаризм и узурпацию власти, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что предложенный властью законопроект о децентрализации приведет к узурпации власти и усилению авторитаризма.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за законопроект о децентрализации, потому что в нем речь не идет о децентрализации, он наоборот – усиливает централизацию власти. Если префект, введение которого предусматривает законопроект, подает президенту, а президент имеет право отстранить председателей областных советов и мэров городов, то что это, как не дальнейшая узурпация власти? Люди должны иметь возможность работать с тем руководителем, которого избрали. Именно поэтому мы выступаем категорически против такого законопроекта", – пояснил оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что в Украине нет примеров авторитаризма, и народ категорически против этого.

"Мы против так называемой децентрализации, которую хотят протянуть втихаря и без обсуждения с обществом", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Как заявил оппозиционер, целью ОПЗЖ является проведение реальной децентрализации в Украине. Областные и районные советы должны получить возможность создавать исполнительные комитеты, а люди – право непосредственно избирать руководителей местной власти.

"Мы предоставим общинам реальную возможность влиять на государственную политику, обеспечим надежную финансовую базу местного самоуправления. Мы добьемся принятия закона о всеукраинском и местном референдуме, гарантируем общинам и регионам право самостоятельно решать вопросы языка, культуры и исторической памяти", - резюмировал Бойко.