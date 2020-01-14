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14 января 2020, вторник, 13:05 698
Общество 2020-01-14T13:05:02+02:00
Українські Новини
В Луганской области протестующие против законопроекта "О труде" перекрыли дорогу

В Луганской области протестующие против законопроекта "О труде" перекрыли дорогу

Сергей Паламаренко
Профсоюзы, Митинги, Протесты, Закон

Профсоюзы Луганской области пошли на крайнюю меру в знак протеста против принятия Закона "О труде", который, по их мнению, приведет к катастрофическим последствиям для национальной экономики и направлен на сворачивание трудовых прав украинцев, информирует портал 1polosa.net.

Представители профсоюзов начали одновременные митинги в трех точках Луганской области - в Лисичанске (на перекрестке улиц Генерала Потапенко и Первомайской), в Кременной (поселок Старая Краснянка, возле АЗС) и в Сватово (улица им. Сосюры).

"Мы протестуем против принятия трудового кодекса, проекта трудового кодекса, который подал Кабинет Министров. Мы считаем, что этот Закон "О труде" нарушает, минимизирует и уничтожает социальную и правовую защиту любого работника в нашей стране", - подчеркнул глава Федерации профсоюзов Луганской области Валерий Черныш.

На акции протеста в Лисичанске глава теркома профсоюза угольщиков Владимир Иванишин подчеркнул, что запланированные изменения в трудовое законодательство нарушают международные Конвенции, ратифицированные Украиной.

"Мы считаем, что нарушен социальный диалог в Украине. Диалог, который должны вести как равные партнеры Союз промышленников и работодателей Украины, профсоюзы Украины и Правительство Украины. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Чтобы соблюдалась Конституция Украины, Закон "О профсоюзах". Кроме того, на фоне изменения Закона "О труде", не выполняются социальные гарантии перед людьми - не выплачена зарплата шахтерам за октябрь, ноябрь, декабрь", - подчеркнул представитель профсоюза угольщиков.

"Мы бы не хотели быть заложниками трудового кодекса в нашей стране. Хотелось бы, когда принимаются трудовые кодексы, чтобы они работали для людей, а не против. У нас увеличили пенсионный возраст для женщин. Но попробуйте устроиться на работу. После 35 лет уже практически никто не хочет брать. Молодежи тоже тяжело. Посмотрите - у нас же нет рабочих мест. Если есть, то они низкооплачиваемые. Если берут, то берут в основном без трудовых книжек. Но это в корне неправильно. Хотелось бы, чтобы наши трудовые законы защищали нас, людей. Мы хотим работать, но чтобы нам оплачивали больничные, чтобы у нас были отпуска, чтобы не ходили "по звонку", как они сейчас говорят, чтобы нам оплачивали работу, чтобы мы получали наконец достойные зарплаты, а не нищенские", - отметила в комментарии для СМИ участница акции протеста в Сватово Светлана Старанеко, работник Северодонецкого "Азота".

В Федерации профсоюзов отмечают, что акции протеста проводятся в соответствии с законодательством и органы власти были проинформированы о них заранее.

По предварительной информации, в митингах профсоюзов принимают участие 300 человек.

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