В правительстве уже нашли замену Бабак, - СМИ

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сегодня является основным кандидатом на пост министра развития общин и территорий. Об этом Главкому сообщил источник в Кабмине.

Как отметил источник, еще в августе прошлого года, когда обсуждался состав нового Кабмина, Шуляк активно выражала свою заинтересованность в этом портфеле. "Подключила даже непрофильные организации, вроде "Украинского клуба недвижимости", которые рекомендовали ее на должность. Но в итоге министром была назначена Елена Бабак. Она была равноудаленной от всех центров власти, многим тогда это казалось ее большим плюсом. Но очень быстро Елена начала перенаправлять на себя деньги строительной отрасли, вместо того, чтобы бороться с коррупцией и реализовывать реформу децентрализации", - рассказал источник.

В итоге, Кабмин начал готовить отставку Бабак, но премьерминистр Алексей Гончарук хочет, чтобы на этот раз должность министра занял кто-то из его единомышленников. По этому критерию больше подходит Елена Шуляк, которая до избрания в Раду была членом правления и руководителем сектора "Строительство" в "Офисе эффективного регулирования" (BRDO).

Напомним, что "Главком" уже писал о возможной скорой отставке Елены Бабак. Основной причиной возможного ухода назывался конфликт министра с премьером: "Развитие общин и децентрализация, при новом правительстве практически не сдвинулись с места. Зато руководитель ведомства активно занялась продвижением в руководство строительной отрасли кадров своего старого знакомого Алексея Кудрявцева. Именно это и стало поводом для конфликта министра с премьером".