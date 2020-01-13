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  • СБУ установила лиц, угрожавших Генконсульству Польши во Львове от имени журналистов
13 января 2020, понедельник, 18:53 40
Происшествия 2020-01-13T19:15:01+02:00
Українські Новини
СБУ установила лиц, угрожавших Генконсульству Польши во Львове от имени журналистов

СБУ установила лиц, угрожавших Генконсульству Польши во Львове от имени журналистов

Василь Трухан
СБУ, Генконсульство Польши во Львове

 

Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы Генеральному консульству Польши во Львове от имени местных журналистов. Об этом говорится в сообщении Управления СБУ во Львовской области, передают Українські Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины.

Они оформляли заказчикам "Карту поляка" на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства.

После обнародования местными информационными агентствами - "НТА" и "Вголос" материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту.

Они зарегистрировали электронный ящик, с которой в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тыс. евро.

В ноутбуке злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и направляли письмо от имени журналиста, с угрозами в адрес польского Генконсульства.

На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по ч. 2 ст 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса.

Обыски проводились совместно со следователями ГУ НП во Львовской области под процессуальным руководство Львовской местной прокуратуры № 1. (Прокуратура Львовской области).

Как сообщали Українські Новини, СБУ начала расследовать крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января как умышленное убийство.

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