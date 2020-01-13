Самые популярные гадания на старый Новый год

В ночь с 13 января на 14 в Украине существует традиция гадать на будущее. С помощью гаданий можно узнать каким будет следующий год, какие желания исполнятся и когда можно ожидать замужества. Українські Новини составили список самых популярных гаданий и запретов этого таинства на старый Новый год.

Гадание на желание

За пару минут до наступления старого Нового года напишите на листке свое желание. Когда до полночи останется 30 секунд, подожгите листок. Если успеет догореть до 12-ти, то желание сбудется, если нет - то сбыться желанию не суждено.

Гадание на листках

На 12 листках напишите свои желания на следующий год, добавьте к ним один пустой. Перед сном положите их под подушку. Желание на листке, который достанете, сбудется. Если же листок окажется пустым, то ни одному из желаний сбыться не суждено.

Гадание на ореховой скорлупе

В широкий стакан наливают воду и опускают туда две ореховые скорлупы. Если они приблизятся друг к другу, то девушка, которая гадает, выйдет замуж в ближайшее время.

Гадание на женитьбу

В полночь девушкам нужно выйти на улицу. Одной из них завязывают глаза, раскручивают вокруг оси и отпускают. Если она пойдет в сторону дверей, то скоро выйдет замуж. Если в другую сторону, то будет незамужней еще год.

Гадание на то, каким будет следующий год

В глубокую тарелку или миску насыпьте много сухой фасоли или горошка. На дно поместите кольцо, крючок или кусочек хлеба. Перемешайте все это. Возьмите первый попавшийся предмет, но не подгладывайте. Кольцо символизирует любовь, крючок - нужду в деньгах, а хлеб - богатство.

Гадание с помошью стаканов.

Возьмите четыре стакана и наполните их водой. В один насыпьте ложку соли, в другой - сахар, в третий положите кольцо, а четвертый оставьте пустым. После нужно завязать глаза, перемешать стаканы и выбрать один из них. Если подадется стакан с сахаром, то следующий год будет наполнен счастьем, если с солью - ожидайте много слез, кольцо - символ скорого замужества, а стакан с обычной водой означает, что судьба еще не предопределена.

Что запрещенно делать во время гаданий:

Не стоит скрещивать руки и ноги. Считается, что это может запутать те вещи, с помошью который гадают. Нужно снять с себя кольца, ремни и браслеты. Желательно также распустить волосы. В помещении, где гадают, нельзя шуметь и кричать. Для того, чтобы гадание сбылось, в помещении должна стоять тишина. Нежелательно гадать рядом с иконами.

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