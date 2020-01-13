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13 января 2020, понедельник, 16:19 946
Финансы 2020-01-13T16:45:01+02:00
Українські Новини
В случае национализации Дельта Банка потери государства были бы значительно меньше, – экс-председатель совета

В случае национализации Дельта Банка потери государства были бы значительно меньше, – экс-председатель совета директоров банка

Татьяна Зотова
Елена Попова, Дельта Банк, Национализация
Дельта Банк (банкротство). Фото: hyser.com.ua
Дельта Банк (банкротство). Фото: hyser.com.ua

Дельта Банк был одним из крупнейших и системных банков Украины, его нужно было национализировать так же, как ПриватБанк.

Об этом бывший председатель совета директоров Дельта Банка Елена Попова заявила в интервью интернет-изданию "Главком".

Она подчеркнула, что национализация была бы наиболее выгодным вариантом для кредиторов, ведь в таком случае была бы возможность покрыть больше расходов по обязательствам, чем 51%, заявленных Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"В случае национализации "Дельты" убытки были бы значительно меньше и для государства, и для частных кредиторов. Из всех сценариев развития ситуации ликвидация была наиболее затратным вариантом. В банке, кроме просроченного кредитного портфеля, сформированного в проблемных областях и секторах экономики, был и работающий портфель, и бизнес. На розничном рынке до банкротства банк четко входил в топ-3, а по размеру кредитного портфеля физлиц мы были вторые по системе. Очень жаль, что все это умножили на ноль", - сказала Попова.

Бывший председатель совета директоров Дельта Банка отметила, что разговоры о национализации велись, и Национальный банк Украины сначала выступал именно за такой вариант спасения банка.

"Я помню серию совещаний по этому поводу, где мы предоставляли расчеты в необходимости капитала с учетом конвертации части кредиторов. Суммы, там фигурировали, были гораздо меньше, чем потратили по факту. А главное, это позволило бы сохранить актив, генерирующий бизнес, сохранилась возможность восстановить стоимость вложений. Да и работающий бизнес больше бы получил денег от существующих активов, чем ликвидатор... Дельта Банк был признан системным банком, и по всем предпосылкам национализация должна была состояться. Я до последнего момента не верила в сценарий ликвидации, ведь он не только жестокий, но и банально дорогой. Что произошло потом и почему эту идею не поддержали - мне не известно", - подчеркнула Попова.

По ее мнению, сценарий ликвидации Дельта Банка мог быть выгодным определенным лицам, однако подробности ей неизвестны.

Напомним, в декабре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили подозрения трем бывшим руководителям Дельта Банка. Им инкриминируют хищение 4,4 млрд гривен.

Дельта Банк был ликвидирован в октябре 2015 года.

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