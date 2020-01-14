Минобороны объяснило, за что заплатило экс-нардепу Лапину около 0,5 млн гривен

Министерство обороны Украины сообщило, что бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин (фракция "Народный фронт") получил единоразовую денежную помощь в размере 480 250 гривен от Волынского областного военного комиссариата в связи с установлением ему III группы инвалидности вследствие травмы, связанной с защитой Родины.

Об этом говорится в ответе Минобороны на информационный запрос Українських Новин.

"В соответствии со ст. 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" на основании приказа военного комиссара Волынского областного военного комисириата Лапину И.А. выплачено единовременное пособие в связи с установлением ему III группы инвалидности вследствие травмы, связанной с защитой Родины, на основании справки МСЭК серия 12ААБ №194259 от 08.07.2019 - в размере 250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, на 1 января календарного года, в котором впервые установлена ​​инвалидность (2019), в сумме 480 250 гривен", - сказано в документе.

Уточним, в своей декларации о доходах от 30 декабря 2019 года бывший нардеп Лапин указал, что единоразовая денежная помощь, полученная им от Волынского областного военного комиссариата, составляет 477 849 гривен.

Напомним, ранее средства массовой информации (СМИ) называли Лапина командиром штурмовой роты "Запад" 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" в составе Вооруженных сил Украины[. Также одно из интернет-изданий опубликовало информацию о том, что он занимал должность заместителя командира стрелковой роты по работе с личным составом 24-го батальона территориальной обороны "Юг".

Как сообщали Українські Новини, 27 декабря 2019 года бывший нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от Волынского областного военного комиссариата.