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05 января 2020, воскресенье, 12:38 818
Верховная Рада и партии 2020-01-05T13:00:10+02:00
Українські Новини
Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата

Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата

Яков Сташинский
Игорь Лапин, Верховная Рада Украины, Минобороны Украины, Волынский военный облкомиссариат, денежная помощь
Игорь Лапин. Фото: facebook.com/igoroleksandrovychlapin
Игорь Лапин. Фото: facebook.com/igoroleksandrovychlapin

27 декабря 2019 года бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин (фракция "Народный фронт") получил единоразовую денежную помощь от Волынского областного военного комиссариата в размере 477 849 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В своей декларации о доходах от 30 декабря 2019 года бывший народный депутат Лапин указал, что единоразовая денежная помощь в размере 477 849 гривен получена от Волынского областного военного комиссариата (идентификационный код: 08013516).

Уточним, в декларации о доходах за период с 1 января по 29 августа 2019 года указано, что Лапин, являясь народным депутатом 8-го созыва, получил заработную плату по основному месту работы в размере 340 628 гривен. Также он имеет наличные денежные сбережения в размере 30 тыс. долларов, 18 тыс. евро и 30 тыс. гривен. Кроме того, хранит в банке более 125 тыс. гривен.

Лапин владеет двумя земельными участками в Волынской области (площадью 5 970 кв. м и 1 000 кв. м), помещением "ТОП" площадью 1285,7 кв. м с асфальтовой площадкой площадью 560,7 кв. м., а также квартирой площадью 40,1 кв. м в с. Липины Луцкого района, приобретенной в 2016 году за 253 тыс. гривен.

В безвозмездном пользовании бывшего нардепа находится автомобиль Volkswagen Amarok (2017 года выпуска), который был приобретен за 1,083 млн гривен и оформлен на родственника - Олега Лапина.

В декларации о доходах от 5 октября 2019 года указано, что после сложения депутатских полномочий, 3 октября 2019 года, Лапин получил доход (зарплата по основному месту работы) от Министерства обороны Украины в размере 122 585 гривен.

Напомним, ранее средства массовой информации (СМИ) называли Лапина командиром штурмовой роты "Запад" 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" в составе Вооруженных сил Украины[. Также одно из интернет-изданий опубликовало информацию о том, что он занимал должность заместителя командира стрелковой роты по работе с личным составом 24-го батальона территориальной обороны "Юг".

Как сообщали Українські Новини, в законопроекте №10139 от 12 марта 2019 года нардеп Лапин (фракция "Народный фронт") предлагал парламенту ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в СМИ и сети Интернет.

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