Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата

27 декабря 2019 года бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин (фракция "Народный фронт") получил единоразовую денежную помощь от Волынского областного военного комиссариата в размере 477 849 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В своей декларации о доходах от 30 декабря 2019 года бывший народный депутат Лапин указал, что единоразовая денежная помощь в размере 477 849 гривен получена от Волынского областного военного комиссариата (идентификационный код: 08013516).

Уточним, в декларации о доходах за период с 1 января по 29 августа 2019 года указано, что Лапин, являясь народным депутатом 8-го созыва, получил заработную плату по основному месту работы в размере 340 628 гривен. Также он имеет наличные денежные сбережения в размере 30 тыс. долларов, 18 тыс. евро и 30 тыс. гривен. Кроме того, хранит в банке более 125 тыс. гривен.

Лапин владеет двумя земельными участками в Волынской области (площадью 5 970 кв. м и 1 000 кв. м), помещением "ТОП" площадью 1285,7 кв. м с асфальтовой площадкой площадью 560,7 кв. м., а также квартирой площадью 40,1 кв. м в с. Липины Луцкого района, приобретенной в 2016 году за 253 тыс. гривен.

В безвозмездном пользовании бывшего нардепа находится автомобиль Volkswagen Amarok (2017 года выпуска), который был приобретен за 1,083 млн гривен и оформлен на родственника - Олега Лапина.

В декларации о доходах от 5 октября 2019 года указано, что после сложения депутатских полномочий, 3 октября 2019 года, Лапин получил доход (зарплата по основному месту работы) от Министерства обороны Украины в размере 122 585 гривен.

Напомним, ранее средства массовой информации (СМИ) называли Лапина командиром штурмовой роты "Запад" 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" в составе Вооруженных сил Украины[. Также одно из интернет-изданий опубликовало информацию о том, что он занимал должность заместителя командира стрелковой роты по работе с личным составом 24-го батальона территориальной обороны "Юг".

Как сообщали Українські Новини, в законопроекте №10139 от 12 марта 2019 года нардеп Лапин (фракция "Народный фронт") предлагал парламенту ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в СМИ и сети Интернет.